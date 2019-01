Šialený čin syna Lionela Richieho: Nechceli ho vpustiť do lietadla... Vyhrážal sa odpálením bomby!

Dvadsaťštyriročného jediného syna speváka Lionela Richieho podľa svedkov z nejakého dôvodu odmietli vpustiť do lietadla. To ho rozčúlilo a začal sa vyhrážať, že ak mu nedovolia nastúpiť, odpáli bombu, ktorú má vraj v batožine. Pracovníci teda na miesto privolali bezpečnostnú službu, no Miles jedného z ochrankárov napadol. Vtedy už zasiahla polícia a zadržala ho. Keď sa napokon ukázalo, že žiadnu bombu nemá a všetko boli len vyhrážky, vyviazol z incidentu len s napomenutím.