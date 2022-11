Slávny spevák (73) má v posteli o 40 rokov mladšiu kočku: Nejeden rovesník mu môže len ticho závidieť!

LOS ANGELES - Pyšný bol ako taký páv! Lionel Richie (73) je v hudobnej sfére jednoducho pojem. Pred pár dňami bol aj uvedený do Rokenrolovej siene slávy. Pri tej príležitosti vzal do spoločnosti i svoju sympatickú partnerku Lisu Parigi, ktorá je od neho o celých 40 rokov mladšia. Čo na tento párik hovoríte?

Pred pár dňami bolo do Rock and Roll Hall of Fame slávnostne uvedených 14 umelcov. Medzi nimi napríklad aj slávna formácia Duran Duran. Jej členovia prezradili, že ich kolega - Andy Taylor má rakovinu a lekári ho už nedokážu vyliečiť.

Okrem Duran Duran bola táto prestíž dopriata aj iným hviezdam. Spomenúť možno rapera Eminema, formáciu Eurythmics, speváčku Dolly Parton, či speváka Lionela Richieho. Tomu na červenom koberci robila garde sympatická priateľka Lisa. O 40 rokov mladšia tmavovláska mala na sebe biely nohavicový overal, ktorý dokonale zvýraznil jej štíhlu postavu.

Galéria fotiek (5) Lionel Richie s priateľkou Lisou

Zdroj: profimedia.sk

Lionel Richie a Lisa Parigi potvrdili svoj vzťah v roku 2014. Sympatická kráska sa venuje modelingu a módnemu dizajnérstvu. „Je extrémne krásna. Ale čo je hlavné, je múdra a pomáha mi zvládnuť tento môj šialený život,” nešetril chválami v rozhovore pre People slávny umelec, s ktorým by si to určite celkom vymenil nejeden rovesník.

Lionel Richie bol v minulosti dvakrát ženatý. V priebehu rokov 1975 - 1993 bola jeho ženou skladateľka Brenda Harvey. Manželstvo s módnou dizajnérkou Diane Alexander trvalo v rokoch 1995 - 2004.