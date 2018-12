Herečka z filmu Návrh 2 týždne po svadbe: Nevie si to vynachváliť!

“Je to skvelé,” tvrdí. Podľa nej je to určite iný pocit. “Aby som bola úprimná, mám pocit, že zapadol posledný kúsok skladačky a že je to správne," uviedla herečka a svojho čerstvého manžela zároveň označila za "veľmi dobrého muža".

Štyridsaťročná rodáčka zo Štokholmu si vzala za manžela britského herca Jacka Donnellyho, ktorý je známy najmä ako Jason zo seriálu Atlantída (2013 - 2015). Dvojica sa zosobášila v mexickom Tulume počas obradu na pláži. Akerman sa s 32-ročným hercom zasnúbila minulý rok na jeseň. Pre herečku je to už druhé manželstvo. V rokoch 2007 - 2014 bola vydatá za hudobníka Roberta Zinconeho, s ktorým má päťročného syna Sebastiana.

Malin Akerman hrala ako dieťa v niekoľkých reklamách a následne odštartovala modelingovú kariéru. Postupne sa začala objavovať v seriáloch a získala menšie úlohy, napríklad vo filmoch Lebky (2000) či Pofajčíme, uvidíme (2004). Do povedomia verejnosti sa dostala v roku 2007 vďaka romantickej komédii Tesne vedľa.

Účinkovala aj v snímkach 27 šiat (2008), Strážcovia (2009), Problémy v raji (2009), Návrh (2009), HappyThankYouMorePlease (2010), Catch .44 (2011), Wanderlust (2012), Unesená (2012), Rock of Ages (2012), Hotel Noir (2012), CBGB - Kolíska punku (2013), Agenti na odstrel (2013), Posledná nás zachráni (2015), Previnenie (2016) či Besnenie (2018).