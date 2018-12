Švédsko-kanadská kráska sa dočkala: Svadba s britským hercom Donnellym

Akerman sa s 32-ročným hercom zasnúbila minulý rok na jeseň. O ich vzťahu sa pritom začalo hovoriť vlani na jar. Herečka tento rok v relácii televíznej relácii Live with Kelly and Ryan prezradila, že sa s Donellym poznali niekoľko rokov, než spolu začali randiť. Pre herečku je to už druhé manželstvo. Akerman bola v rokoch 2007 - 2014 vydatá za hudobníka Roberta Zinconeho, s ktorým má 5-ročného syna Sebastiana.

Malin Akerman hrala ako dieťa v niekoľkých reklamách a následne odštartovala modelingovú kariéru. Postupne sa začala objavovať v seriáloch a získala menšie úlohy napríklad vo filmoch Lebky (2000) či Pofajčíme, uvidíme (2004). Do povedomia verejnosti sa dostala v roku 2007 vďaka romantickej komédii Tesne vedľa. Účinkovala aj v snímkach 27 šiat (2008), Strážcovia (2009), Problémy v raji (2009), Návrh (2009), HappyThankYouMorePlease (2010), Catch .44 (2011), Wanderlust (2012), Unesená (2012), Rock of Ages (2012), Hotel Noir (2012), CBGB - Kolíska punku (2013), Agenti na odstrel (2013), Posledná nás zachráni (2015), Previnenie (2016) či Besnenie (2018).