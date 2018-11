Tajná šoubiznisová svadba: Herečka a hudobník si povedali áno u seba na dvore!

Nemenovaný zdroj sa pre People vyjadril, že sa sobáš uskutočnil na dvore herečkinho domu v Pasadene a zúčastnilo sa na ňom asi 50 priateľov a členov ich rodín. Nevesta mala oblečené ružové šaty značky Rodarte a jej róbe zodpovedali podľa anonymu aj dekorácie.

Recepcia sa uskutočnila v Los Angeles a prišlo na ňu aj viacero celebritných hostí. Medzi nimi napríklad Minka Kelly, Wilmer Valderama, Cristina Thompson či Emily Schuman. Mnohí z nich na sociálnych sieťach zverejnili snímky zo svadby.

Moore a Goldsmith, ktorý je členom folk-rockovej kapely Dawes, tvoria pár už vyše troch rokov. Zasnúbili sa vlani v septembri . Rodáčka z mesta Nashua v štáte New Hampshire už bola v rokoch 2009 - 2016 vydatá za hudobníka Ryana Adamsa.

Amanda Leigh "Mandy" Moore sa preslávila už ako tínedžerka, keď na trh uviedla popové albumy So Real (1999), I Wanna Be With You (2000), Mandy Moore (2001) a Coverage (2003). Ďalšie albumy Wild Hope (2007) a Amanda Leigh (2009) už majú folkový nádych. Účinkovala vo filmoch ako Denník princeznej (2001), Nezabudnuteľná cesta (2002), Sladkých 17 (2002), Honba za slobodou (2004), Hľadá sa superstar (2006), Vydáš sa a basta! (2007), Svadba a iné pohromy (2007), Láska, svadba, manželstvo (2011), 47 metrov (2017) či Tmavá myseľ (2018).

V roku 2007 sa objavila v seriáli Ako som spoznal vašu mamu (2005 - 2014) a o tri roky neskôr v projekte Klinika Grace (2005). V súčasnosti účinkuje v seriáli This Is Us (2016), za ktorý si vlani vyslúžila nomináciu na Zlatý glóbus. Svoj hlas prepožičala Rapunzel v animovanom filme Na vlásku (2010), čo zahŕňalo i naspievanie skladby I See The Light, ktorú nominovali na Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň. V roku 2011 ju magazín People zaradil do rebríčka najkrajších ľudí.