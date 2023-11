Slávna herečka pobúrila fanúšikov: Môže za to jej halloweensky kostým!

Emily Hampshire (Zdroj: SITA)

MONTREAL - Svoje rozhodnutie poriadne oľutovala. Kanadská herečka Emily Hampshire (42) si počas Halloweenu zvolila netradičnú masku. So svojou kamarátkou sa totiž prezliekla za Johnnyho Deppa a Amber Heard, čo však mnohých jej fanúšikov sklamalo, keďže si podľa nich robila srandu z domáceho násilia. Umelkyňa sa nakoniec musela ospravedlniť prostredníctvom sociálnych sietí.

Oslavy Halloweenu si tradične nenechali ujsť ani viaceré známe osobnosti svetového šoubiznisu. Tento rok nebola opäť núdza o zábavné, odvážne ale aj kontroverzné kostýmy, ktoré spôsobili zmiešané reakcie.

Zrejme najväčšiu vlnu negatívnych komentárov si vyslúžila kanadská herečka Emily Hampshire. Tá sa spolu s kamarátkou obliekla ako Johnny Depp a Amber Heard. Na záberoch, ktoré zverejnila na svojich sociálnych sieťach, si umelkyňa dokreslila fúzy a bradu a jej známa na nich parodovala plačúcu Heard.

Viacerí fanúšikovia boli z jej počínania sklamaní a Hampshire dali jasne najavo, čo si o jej správaní myslia. „Veľmi ma to sklamalo. Ani neviem opísať to, ako znechutene sa cítim," napísal jeden z nich. „Domáce násilie nie je vtip a nemalo by slúžiť ako zábavný kostým na Halloween," pridal sa ďalší.

K celej situácii sa nakoniec vyjadrila aj samotná herečka. „Chcem sa vyjadriť k tomu, čo som urobila. Bolo to necitlivé a ignorantské. Myslela som si, že kostýmy Johnnyho Deppa a Amber Heard budú vtipné. Ospravedlňujem sa, že som niečo také vypustila do sveta. Domáce násilie nie je sranda a sú to reálne problémy reálnych ľudí," napísala herečka.

Tú však v komentároch viacero jej fanúšikov podporilo a podľa nich sa celá vec zbytočne nafúkla. „Nemyslím si, že si si chcela robiť srandu z domáceho násilia. Podľa mňa bolo zámerom spraviť si srandu z celého procesu, ktoré sa stalo divadlom. Podľa mňa to bolo vtipné," napísala jedna z komentujúcich.