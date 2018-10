Známy americký spevák šokuje: Nepamätám si vlastnú SVADBU

„Keď mi niekto povedal, že sme sa zosobášili, myslel som si, že je to vtip. Potom som si uvedomil, koľko liekov proti bolesti som mal v sebe. Úprimne, nebolo ich dosť na to, aby oslabili ten šok,“ uviedol muzikant na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Príspevok však neskôr vymazal.

Štyridsaťtriročný spevák na Twitteri reagoval na rozhovor, v ktorom herečka vyhlásila, že si vybrala nesprávneho partnera. Hudobník napísal, že jeho exmanželka nemala rada kapelu Melvins ani film Blade Runner (1982) a teda bol „odsúdený na záhubu už od začiatku“. „Keby som si ten začiatok aspoň pamätal,“ dodal.

David Ryan Adams začínal s hudbou ako tínedžer, pričom krátko pôsobil v kapelách Blank Label či The Patty Duke Syndrome. Po rozpade poslednej menovanej založil formáciu Whiskeytown, s ktorou vydal tri albumy - Faithless Street (1995), Strangers Almanac (1997) a Pneumonia (2001). V roku 2000 vydal debutovú sólovku Heartbreaker, po ktorej nasledovali štúdiovky Gold (2001), Demolition (2002), Rock N Roll (2003), Love Is Hell (2004), 29 (2005), Easy Tiger (2007), Orion (2010), Ashes & Fire (2011), Ryan Adams (2014), 1989 (2015) a Prisoner (2017). V roku 2003 si na konto pripísal aj nahrávku We Are Fuck You, ktorá bola jediným albumom skupiny The Finger. O rok neskôr založil kapelu The Cardinals, s ktorou vydal nahrávky Cold Roses (2005), Jacksonville City Nights (2005), Cardinology (2008) alebo III/IV (2010).