Sexidol DiCaprio s novým imidžom: Preboha, Leo, to snáď nie!

LOS ANGELES - Totálne to pochovalo jeho sexepíl! Leonardo DiCaprio (43) momentálne nakrúca thriller s názvom Once Upon a Time in Hollywood, v ktorom stvárňuje Ricka Daltona, slávneho herca z westernových seriálov. Dej sa odohráva v 60. rokoch, čomu je prispôsobená aj vizáž miláčika mnohých žien a teda... Nejedna fanúšička zaplače.

Reźisérom a scénaristom spomínaného filmu je úspešný Quentin Tarantino. Samotný DiCaprio, ktorý stvárňuje ústrednú postavu, sa vyjadril, že scénar je skvelý a patrí k tomu najlepšiemu od Tarantina.

DiCaprio si zahrá Ricka Daltona, korý sa spolu s kamarátom - kaskadérom Cliffom Boothom snažia preraziť v Hollywoode. Tejto úlohy sa zhostil nemenej zbožňovaný Brad Pitt. Okrem nich dvoch sa pred kamerami predvedú aj krásna Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, či Luke Perry.

Premiéra filmu Once Upon a Time in Hollywood je naplánovaná na august 2019. A hoci niet pochýb, že sa nájde množstvo jedincov, ktorí budú nadšení, fanúšičky si pri pohľade na DiCapria len povzdychnú, že kam sa podel jeho sexepíl...

Brad Pitt a Leonardo DiCaprio počas nakrúcania filmu Once Upon a Time in Hollywood. Zdroj: profimedia.sk