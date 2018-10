Hlavný televízny kat má svoj sen: Nedokáže si predstaviť, že by si ho nedokázal splniť

BRATISLAVA - Anglický hudobný magnát Simon Cowell by chcel mať ďalšie dieťa. Päťdesiatosemročný rodák z Londýna to prezradil v rozhovore pre britský denník Daily Mirror.

"Keď už máte jedno dieťa, nedokážete si predstaviť, že by tu nebolo. Takže ak sa to stane, tak sa to stane. Nikdy by mi nenapadlo, že budem takto premýšľať. Je pre mňa nepredstaviteľné premýšľať nad tým, že by tu nebol. Takže áno, rozmýšľam aj nad ďalším dieťaťom," povedal podnikateľ, ktorý má štvorročného syna Erica s partnerkou Lauren Silverman.

Simon Cowell sa stal verejne známym najmä ako porotca v súťažiach Pop Idol, The X Factor, Britain's Got Talent a American Idol. Okrem toho je aj vlastníkom televíznej spoločnosti Syco TV a hudobného vydavateľstva Syco Music, ktoré stojí napríklad za britsko-írskou formáciou One Direction. Vytvoril tiež medzinárodnú opernú pop-vokálnu skupinu Il Divo. V rokoch 2004 a 2010 nechýbal v stomiestnom zozname najvplyvnejších ľudí podľa magazínu Time.