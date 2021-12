Obrovský smútok fanúšikov: Zomrel spevák slávnej skupiny... Mal len 53 rokov!

Na sociálnej sieti Twitter o tom v nedeľu informovali zvyšní členovia skupiny: americký tenorista David Miller, francúzsky popový spevák Sébastien Izambard a švajčiarsky tenorista Urs Bühler.

Príčina smrti nie je známa, ale zo správ zverejnených v španielskych médiách vyplýva, že Marín musel byť uvedený do indukovanej kómy a intubovaný po tom, čo bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti v anglickom Manchestri.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6