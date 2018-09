Medvedík Pú ti ukáže, čo je v živote dôležité: Detský film, ktorý si užijú hlavne dospelí

Zdroj: hashtag

LOS ANGELES - #S hranými remejkami kreslených a animovaných filmov z dielne štúdia Disney sa v posledných rokoch roztrhlo vrece. Dočkali sme sa dvoch dielov Alice v krajine zázrakov, Pana, Popolušky či Krásky a zvieraťa. Okrem toho štúdio plánuje Aladina, Mulan a dokonca aj hraného Levieho kráľa. My sa dnes pozrieme na snímku, ktorá tak trošku vybočuje z tohto trendu (a teda nejde o remake). Christopher Robin je totiž pokračovaním. A my ti dnes povieme, prečo by si ho mal vidieť.