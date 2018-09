Krásne slová do neba pre Maca Millera: Dojímavé vyznanie speváčky, ktoré vás chytí za srdce

"Zbožňovala som ťa od prvého dňa, keď som ťa ako devätnásťročná stretla, a vždy budem. Nemôžem uveriť, že tu už nie si. Idem sa zblázniť, som tak smutná, že neviem, čo mám robiť. Bol si tak dlhý čas mojím najdrahším priateľom. Najviac zo všetkého mi je ľúto, že som nedokázala vyliečiť alebo odstrániť tvoju bolesť. Veľmi som chcela. Najmilšia, najzlatšia duša s démonmi, ktorých si nikdy nezaslúžila. Dúfam, že si OK. Odpočívaj," napísala v piatok Ariana Grande.

Mac Miller, vlastným menom Malcolm James McCormick, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2007. Debutový album Blue Slide Park vydal v novembri 2011, pričom nahrávka sa dostala na prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200. Nasledovali štúdiovky Watching Movies With The Sound Off (2013), GO:OD AM (2015) a The Divine Feminine. Na konte má tiež jedenásť mixtapeov a dve EP nahrávky - On And On And Beyond (2011) a You (2012).