Tieto FOTO Julie Roberts delí pár hodín: Brutálna kráska a potom... Och!

Julia Roberts

Zdroj: SITA

TORONTO - Je to vôbec ona? Julia Roberts (50) rozhodne patrí medzi najšarmantnejšie ženy filmového sveta. Dokázala to aj pred pár dňami, keď zavítala na premiéru filmu Ben is Back. Filmová Pretty Woman vyzerala na červenom koberci fantasticky a bola hviezdou večera. Pri pohľade na paparazzi zábery, ktoré vznikli o pár hodín neskôr však nebudete veriť vlastným očiam.