Slávna Julia Roberts zháňa followerov: V bikinách a s obrovskými umelými prsiami!

Julia Roberts

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Preboha, podstúpila plastiku? To ste si zrejme povedali po prečítaní titulku. Bol by to určite šok, pretože krásna a charizmatická Julia Roberts (51) príliš neholduje rôznym vylepšeniam a skrášľujúcim zákrokom. Avšak kvôli sociálnym sieťam bola predsa len ochotná predviesť sa v bikinách a s poriadne veľkými vnadami. Aha!