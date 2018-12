Svetová MEGAHVIEZDA lieta v poriadnych problémoch: Žaloba na krku a... To vážne?

NEW YORK - Americká speváčka Janet Jackson čelí žalobe od bývalého manažéra, ktorý tvrdí, že mu nezaplatila za jeho služby. Danny O'Donovan v súdnych dokumentoch, ktoré sa podarilo získať portálu TMZ, uvádza, že si ho spolu s bratom Randym Jacksonom v júli 2016 najali, aby bol manažérom interpretkinej koncertnej šnúry State of the World Tour.

Dvojica údajne súhlasila, že mu budú mesačne platiť 25-tisíc dolárov (v prepočte takmer 22 - tisíc eur). O'Donovan pre nich pracoval 17 mesiacov, no oni mu podľa jeho slov zaplatili len za prvých päť. Muž tvrdí, že si svoju prácu za ostatných 12 mesiacov splnil a súdnou cestou sa tak domáha vyplatenia zvyšku peňazí, čo mu dlžia, a teda 300-tisíc dolárov (viac ako 263-tisíc eur). Speváčka a jej brat situáciu zatiaľ nekomentovali.

Janet Damita Jo Jackson debutovala v roku 1982 eponymnou štúdiovkou, po ktorej nasledovali albumy Dream Street (1984), Control (1986), Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 (1989), Janet. (1993), The Velvet Rope (1997), All For You (2001), Damita Jo (2004), 20 Y.O. (2006), Discipline (2008) a Unbreakable (2015). Na konte má okrem toho aj kompilácie Design Of A Decade: 1986 -1996 (1995), Number Ones / The Best (2009) a Icon: Number Ones (2010).

Medzi jej najväčšie hity patria single Nasty, Rhythm Nation, That's The Way Love Goes, Together Again, All For You alebo Scream, ktorý nahrala s bratom Michaelom Jacksonom. Patrí k najúspešnejším speváčkam v histórii. Počas kariéry dosiaľ získala napríklad jedenásť American Music Awards, päť Grammy a nominovali ju na Oscara i Zlatý glóbus. V roku 2015 jej v rámci odovzdávania BET Awards udelili Ultimate Icon: Music Dance Visual Award a tento rok v novembri počas MTV Europe Music Awards dostala špeciálnu Global Icon Award.