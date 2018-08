Najsexi väzeň a pracháčka: Svet ich nenávidi, ale za TOTO majú palec hore!

TURECKO - Prekvapili! Chloe Green (27) a Jeremy Meeks (34) nie sú v očiach verejnosti veľmi obľúbení. On je bývalým väzňom, ktorý kvôli prachatej dedičke odkopol svoju manželku. Stalo sa tak zhruba pred rokom. Dnes je niekdajší kriminálnik rozvedený, milenku požiadal o ruku, majú spolu dieťatko a nedávno dokonca urobil niečo pre záchranu našej planéty. Povedali by ste to na nich?

Ešte donedávna sa Jeremy Meeks díval cez väzenské mreže... Dnes je z neho celkom úspešný model, ktorý si po boku dcéry známeho britského pracháča užíva luxus a prepych. Chloe mu v júni porodila synčeka a fešáčik sa aj napriek hriešnej minulosti stal súčasťou tejto zámožnej famílie.

Novopečení rodičia trávia väčšinu času na súkromnej jachte. Nedávno dovolenkovali v blízkosti talianského ostrova Capri, na Mykonose a v týchto dňoch sú v Turecku, kde si ich románik vlastne začal.

Jeremy a Chloe zverejňujú na instagrame viaceré vydarené momentky. Poriadne prekvapivé sú však zábery, na ktorých čistia znečistenú zátoku. „Keď sme na tomto mieste našli šialené množstvo plastov a polystyrénu, zohnali sme pár ľudí, aby sme to vyčistili. V porovnaní s tým, čo sa deje vo svete, to je nič. Ale každý z nás by mal pre záchranu planéty niečo urobiť. Stále na to myslím,” vyjadrila sa na margo toho Chloe. Tá si spoločne so svojuo láskou konečne prečítala aj slová plné pochvaly a uznania.

Chloe Green a Jeremy Meeks vyčistili znečistenú zátoku. Zdroj: Instagram