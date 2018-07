Zmeškal svadbu, lebo sexoval s inou: Nový milenec českej tenistky je riadny kvietok!

Po tom, ako na svetlo sveta vyšli fotografie zachytávajúce Barboru Strýcovú v intímnom objatí s redaktorom Petrom Matějčekom, tenistka tvrdila, že s hudobníkom Davidom Krausom netvorí pár už niekoľko mesiacov. „Môj vzťah s Davidom skončil. Nie je to záležitosť niekoľkých hodín, ale mesiacov. Nechcela som verejne riešiť naše osobné problémy,” uviedla na sociálnej sieti a snažila sa vysvetliť, prečo ich verejnosť stále pokladala za pár.

Ako však tvrdia redaktori Blesku, len niekoľko dní pred tým, než boli svedkami vášnivých objatí Barbory a Petra, si ešte David odomykal byt športovkyne vlastnými kľúčmi. A počas Wimbledonu o nej na verejnosti hovoril ako o svojej priateľke. Úplnú pravdu teda poznajú zrejme len oni dvaja, respektíve traja.

Otázkou je, ako dlho tenistke vydrží nový románik. Jej aktuálny milenec je totiž riadny kvietok. Pred pár rokmi sa mal ženiť, no vernosť mu evidentne veľa nehovorila. Šéfredaktor módneho mesačníka totiž pri rozlúčke so slobodou narazil na ženu, ktorá mu padla do oka. Ako píše Blesk, posteľ vraj neopustili niekoľko dní.

Až popoludní svojho dňa D si Petr uvedomil, že mal vlastne stáť pred oltárom. Po zapnutí telefónu na neho vyskočilo množstvo správ a neprijatých hovorov od nevesty, rodiny a kamarátov. Namiesto svojho najkrajšieho dňa tak jeho vtedajšia priateľka prežila doslova nočnú moru za bdelého stavu.