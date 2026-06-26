Producent Štefan Wimmer má veľké podnikateľské ambície: Týmto chce ovládnuť reštaurácie!

BRATISLAVA - Na slovenskej gastro scéne sa objavila novinka, ktorá si pýta pozornosť. Uzrel totiž svetlo sveta rezeň, ktorý nesie meno svojho „stvoriteľa“. Klasický Wiener schnitzel sa po zásahu producenta Štefana Wimmera mení na Wimmer Schnitzel – a nezmenil sa len názov, ale aj samotný spôsob prípravy.
Za projektom stojí producent Štefan Wimmer, známy zo zákulisia televíznej zábavy a spoluprác so známymi menami slovenskej humoristickej scény. Tentokrát sa však rozhodol vstúpiť do úplne iného sveta – gastronómie, kde má s novým konceptom veľké plány. Wimmer, ktorý sa dlhodobo pohybuje v televíznej produkcii a stojí za viacerými úspešnými humoristickými projektmi, tak prenáša svoj showbizový rukopis aj do gastronómie.
Wimmer Schnitzel bol oficiálne predstavený v bratislavskej reštaurácii Štefánka by Pulitzer, kde prebehol aj jeho slávnostný krst. Producent pritom netají, že nepôjde len o jednorazovú špecialitu, ale o značku, ktorú chce dostať aj do ďalších reštaurácií. „Keď Viedenčania toto ochutnajú, tak budú chodiť sem na tie rezne. Nebudú jesť ten suchý Wiener schnitzel, ktorý je tam patentovaný, ale budú jesť tento Wimmer schnitzel, ktorý som si dal zapatentovať ja.Chcel by som, aby čo najviac reštaurácií ponúkalo Wimmer Schnitzel,“ zaznelo od Wimmera, ktorý tak otvorene hovorí o svojich podnikateľských ambíciách v gastre.
O slávnostný moment sa postarali známe tváre slovenskej zábavy. Wimmer Schnitzel pokrstili Rasťo Piško, Miro Noga, Štefan Skrúcaný a Oliver Andrásy, ktorí sa zároveň prišli na novinku aj osobne pozrieť a ochutnať ju. Podľa spolumajiteľa reštaurácie sa Wimmer Schnitzel od klasického Wiener schnitzla líši nielen v názve, ale aj v samotnej príprave. Zmeny sa týkajú najmä spôsobu spracovania mäsa a obalovania, ktoré má priniesť výraznejšiu chuť a šťavnatejší výsledok. Chcete vedieť v čom spočíva jeho tajomstvo? Sledujte vo videu...
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