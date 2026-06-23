FOTO zo súkromia Studenkovej a Kostku: Romantika v Paríži!

PARÍŽ - Patria medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu a aj po 32 rokoch spolu rozdávajú zamilované úsmevy. Zdena Studenková a Braňo Kostka si tentoraz užívajú romantické chvíle v Paríži, odkiaľ zverejnili vzácne zábery zo súkromia.
Herečka Zdena Studenková a hudobník Braňo Kostka patria medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu. Spolu sú už neuveriteľných 32 rokov, a to napriek tomu, že ich delí 17-ročný vekový rozdiel. Hoci sú spolu viac než tri desaťročia, pred oltár sa nikdy nepostavili. „Odpor k svadbe nemám, ale zvykli sme si, že ani my a naše okolie to neriešime. Na to, čo žijeme, papier nepotrebujeme. Ak by nám osud doprial deti, asi by sme sa vzali, to by už bol dôvod… Nemáme to však tak, že by sme sa tomu bránili. Je to tak, ako to je,” priznal pred rokmi pre český web idnes.cz Kostka.
V rovnakom rozhovore prezradil aj recept na ich dlhoročný a harmonický vzťah. Podľa jeho slov zohráva dôležitú úlohu vzájomná starostlivosť, spoločné chvíle a schopnosť vážiť si jeden druhého aj napriek pracovnej vyťaženosti. Obaja patria k výrazným osobnostiam slovenskej umeleckej scény a pracovných povinností majú viac než dosť. Herečka je dlhé roky stálicou divadelných dosiek aj televíznych obrazoviek, zatiaľ čo Braňo Kostka sa venuje hudbe a viacerým umeleckým projektom.
Práve preto si spoločné voľné chvíle mimoriadne cenia a snažia sa ich tráviť predovšetkým spolu. Najnovšie si dopriali romantický oddych v meste lásky – v Paríži. Zo svojho pobytu zverejnili aj niekoľko záberov zo súkromia, čo sa u nich nestáva často. Fanúšikovia preto boli nadšení a fotografie okamžite získali množstvo pozitívnych reakcií. „Pani Zdenka, vy ste top,” odkázala herečke jedna z obdivovateliek. Ďalšia pridala rovnako milý komentár: „Jéj! Krásni, krásna, krásne. Užívajte!” Zo snímok bolo cítiť pohodu, lásku aj vzájomnú blízkosť, ktoré si dvojica uchováva aj po desiatkach spoločných rokov. K fotografiám pridala Studenková stručný, no výstižný odkaz: „Milujem ťa, Paríž.”