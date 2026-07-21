Voda plná baktérií nakazila TISÍCE ľudí: Vyhlásili mimoriadny stav! Traja sú vo väzbe

SKOPJE - Epidémiu gastroenteritídy v meste Gostivar na západe Severného Macedónska spôsobila zrejme vysoká koncentrácia koliformných baktérií v pitnej vode, uviedla v utorok tamojšia prokuratúra, informovala agentúra AFP.
Úrady v utorok oznámili, že testy pitnej vody odhalili takmer 50-násobne vyššiu koncentráciu koliformných baktérií, než je povolený limit. Koliformné baktérie, z ktorých najznámejšia je Escherichia coli (E.coli), sa považujú za indikátor toho, že vo vode je fekálne znečistenie. Prvé prípady ľudí s príznakmi otravy boli úradom nahlásené 14. júla. Za posledný týždeň vyhľadalo v Gostivare lekársku pomoc približne 3100 ľudí so žalúdočnými problémami.
V súvislosti s kontamináciou vody polícia v pondelok zadržala troch zamestnancov miestnej spoločnosti Komunalec, ktorých začala vyšetrovať pre podozrenie z konania, ktoré viedlo ku kontaminácii pitnej vody. Ide o povereného riaditeľa tohto mestského podniku, technického riaditeľa a vedúceho oddelenia zásobovania vodou, kanalizácie a stavebných prác.
Čerpadlá nechali v prevádzke vyše 20 dní
Prokuratúra tvrdí, že títo traja muži 25. júna nariadili svojim podriadeným nainštalovať do kanála s povrchovou vodou v blízkosti nádrže s pitnou vodou tri ponorné čerpadlá. Tie mali slúžiť na testovanie tlaku, no v prevádzke zostali viac ako 20 dní. Pri kontrole 16. júla sa zistilo, že dve z nich naďalej do vodovodnej siete čerpajú vodu s koliformnými baktériami. Súd v Gostivare medzičasom rozhodol o väzobnom stíhaní všetkých troch podozrivých na 30 dní. Ako dôvod uviedol závažnosť trestného činu, z ktorého sú podozriví, ako aj možnosť úteku a ovplyvňovania svedkov. Za znečistenie pitnej vody im hrozí najmenej štvorročné väzenie.
Obyvateľom Gostivaru úrady odporučili používať balenú vodu. Vláda zároveň oznámila, že bude do mesta denne dodávať 50.000 litrov vody. V utorok tiež vyhlásila v obci Gostivar 30-dňový mimoriadny stav, aby umožnila efektívnejšiu koordináciu úradov pri riešení zdravotnej krízy. Prudký nárast prípadov gastroenteritídy viedol úrady v Gostivare, ležiacom približne 50 kilometrov juhozápadne od Skopje, aby 20. júla vyhlásili stav epidémie. V meste bol zriadený krízový štáb.