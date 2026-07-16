FOTO V rodine markizáka Švajdu obrovská radosť: Oženil syna! Svadbu tajili niekoľko mesiacov.

BRATISLAVA - V rodine dlhoročného moderátora Patrika Švajdu je dôvod na ďalšiu oslavu. Jeho najstarší syn Patrik si ešte v máji povedal s partnerkou svoje „áno“, no radostnú novinku si dvojica nechávala pre seba.
Moderátor televízie Markíza Patrik Švajda je otcom štyroch detí. So súčasnou manželkou Zlaticou Puškárovou vychovávajú synov Leonarda a Adama. Z prvého manželstva so Slávkou má ďalších dvoch už dospelých synov – Samuela a Patrika.
Práve najstarší Patrik má v rodine veľký dôvod na oslavu. Mladomanžel sa na sociálnej sieti pochválil záberom zo svadobného dňa. Vo svojom profile si zároveň zmenil status na „manžel Romany Švajdovej od 22. mája 2026“, čím potvrdil, že si s partnerkou povedali svoje „áno“.
Pre Patrika a Romanu je to ďalší významný životný míľnik. Spoločne už vychovávajú syna Olivera, ktorý sa narodil na jar 2022. Práve jeho príchod na svet urobil zo Švajdu prvýkrát starého otca. Obľúbený moderátor sa vtedy netajil tým, že na nové oslovenie si ešte len zvyká. „Ako dedko sa necítim, ale keď si to zoberiem z druhej strany, môj otec mal 47, keď sa narodil môj prvý syn Patrik. Je to v poriadku. Paťo má 28 rokov. Dúfam, že ma nebude volať dedko. Dal som mu podmienku, keď už dedko, tak dedko Paťko,“ povedal vtedy s úsmevom.
Zdá sa teda, že rodina Švajdovcov prežíva krásne obdobie. Po tom, čo sa Patrik a Romana stali rodičmi, svoju rodinu spečatili aj svadbou, čím otvorili ďalšiu kapitolu spoločného života.
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