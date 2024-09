Šokujúci záber Martina Šmahela: Bol u svojej EX doma… NEUVERÍTE, čo tam robil!

Exmanželia Miriam Kalisová a Martin Šmahel

BRATISLAVA - Osem rokov spolu, z toho štyri boli manželmi... Dnes je však už vzťah Miriam Kalisovej a Martina Šmahela dávnou minulosťou. Z manželstva majú dcérku Miu. A aj keď to nevyšlo medzi nimi podľa plánov, vyzerá to tak, že udržiavajú skvelý vzťah. Svedčí o tom aj najnovší záber!

Moderátorka Miriam Kalisová a exmoderátor Martin Šmahel si v júli 2012 povedali po 4 rokoch randenia pred oltárom svoje áno. Zdalo sa, že prežívali harmonické manželstvo, no zďaleka nebolo všetko tak, ako to niekedy vyzerá. Po 4 rokoch spoločného žitia sa ich manželstvo ocitlo v troskách, nezachránila ho ani vtedy 3-ročná dcérka Mia. V roku 2017 sa oficiálne rozviedli. Nebolo to ľahké obdobie.

„Porozvodové rozdelenie rodiny a oddelené žitie od dieťaťa som znášal naozaj ťažko,” priznal pred tromi rokmi Martin. „Mal som pocit, že som často sám, že nikomu nebudem chýbať. Dokonca som mal často aj pomyslenie na samovraždu,” prekvapil po rokoch. Je to naozaj dlhá doba a obidvaja si žijú vlastným životom. Zatiaľ čo sa Miriam vrátila do Televíznym novín na Markíze, Šmahela televízia vyškrtla zo svojich plánov, a tak si musel hľadať nový džob. A veruže ho aj našiel.

Stal sa z neho tepovač. Oznámil to ešte minulý rok a jeho firma je úspešná dodnes. No a Šmahelovi služby využila aj jeho exmanželka Miriam. Tá si ho zavolala, aby jej vyčistil gauč. Zdokumentovala to aj na sociálnu sieť Instagram. „Tie naše potvory (psy, pozn. red.) nič nevystresuje ani hučiaci tepovač. Oni si tu normálne vyspávajú a zobudia sa na to, že som prišla k ohrádke," zverila sa vo videu, na ktorom je vidieť aj Martina pri svojej práci. Je jasné, že hodili za hlavu minulosť a majú medzi sebou dobrý vzťah, aj napriek tomu, že sú exmanželia.

Martin Šmahel bol na návšteve u svojej ex (Zdroj: Instagram MK)