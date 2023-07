Šmahel OTVORENE o predčasne narodenej dcére (4): Nechodí a nerozpráva... Denne chodia na terapie!

Martin Šmahel zvádza s dcérkou veľmi ťažký boj. (Zdroj: Instagram M.S.)

BRATISLAVA - V roku 2019 sa Martinovi Šmahelovi (40) zmenil život od základov - stal sa dvojnásobným otcom. Jeho dcérka Emka (4) sa však narodila predčasne v 6. mesiaci tehotenstva a sanitka, ktorá ju prevážala do nemocnice na Kramároch, mala hrozivú autonehodu. Dievčatko prežilo, no odnieslo si vážne zdravotné následky. Nechodí a nerozpráva... Denne s ňou musia chodiť na terapie!

Hoci malú Emku lekári odpísali už pred pôrodom, dievčatko prežilo a dnes má 4 roky. No prešlo si hotovým peklom. Po predčasnom narodení v 6. mesiaci tehotenstva, mala sanitka, v ktorej ju prevážali do nemocnice na Kramároch, autonehodu. Tá sa maličkej takmer stala osudnou, no našťastie sa ju vďaka lekárkam, ktoré na mieste ihneď začali s oživovaním, podarilo zachrániť.

No okolnosti ťažkého príchodu na svet sa na Emke podpísali. Dodnes samostatne nechodí, ani nerozpráva. „Momentálne pracujeme na tom, aby sme tie následky čo najviac zahladili, aby sme ju niekedy postavili na nohy a naučili rozprávať. Mojím najväčším snom je to, aby bola raz samostatná,“ vyjadril sa pre denník Plus jeden deň Šmahel.

„Má to veľmi ťažké. Bežné detičky do 4 rokov nechodia niekedy dvakrát denne k terapeutovi - kde absolvujú strečing, mobilizáciu, naťahovanie, masáž, ktorá je niekedy bolestivá. Potom sú to cviky zamerané na hýbanie končatín, chôdzu, na mobilitu kĺbov, plus všelijaké pobyty v špeciálnych centrách - sú to také koncentrované starostlivosti v dvoch týždňoch v rôznych kúpeľných terapiách, kde sa venujú takýmto prípadom,“ priblížil Šmahel.

(Zdroj: Instagram M.Š.)

Emka vraj potrebuje neustálu starostlivosť a dohľad. Tým, že nechodí, musia ju všade nosiť alebo sa premiestňuje štvonožky. „Nevie správne ovládať svoje končatiny a niekedy aj iné svaly. To jej robí komplikácie,“ netají Martin. Problém má aj s rozprávaním. „Je veľmi živá a vnímavá, nevie ešte pospájať tie veci do slov, má nejaké svoje dvojslabičné slovíčka. Veľmi ťažko jej ide niečo nové povedať,“ priznal Šmahel.

Verí však, že pravidelnými terapiami sa jej stav zlepší a raz sa dostane aj na normálnu školu. Od septembra vraj nastupuje do integrovanej škôlky, kde je polovica detí zdravých a druhá polovica má nejaké fyzické postihnutie. „Dúfam, že tam bude šťastná a spokojná, lebo samozrejme, vníma okolo seba rovesníkov a vidí, že oni chodia a ona nie, oni sa môžu hrať a ona nie,“ dodal Šmahel.

(Zdroj: Instagram M.S.)