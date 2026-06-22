Filip Šebesta o dcére Amálke: Doma divoká, vonku anjelik! Ak má s ňou ísť von, tak jedine s...

BRATISLAVA - Filip Šebesta, ktorého diváci poznajú z televíznych obrazoviek aj divadelných dosiek, momentálne prežíva najkrajšie obdobie života. Doma mu totiž robí radosť vytúžená dcérka Amálka, ktorá nedávno oslávila svoje prvé narodeniny!
Filip Šebesta je šťastný muž. Klape mu to v práci i doma a malá princezná robí ich rodinke obrovskú radosť. I keď s pribúdajúcimi mesiacmi jej začína byť plný dom. „Už bude mať 16 mesiacov a je fantastická. Malá je veľmi snaživá, učenlivá a nasáva všetko ako špongia... Samozrejme, rozpráva tata, mama, rôzne zvuky zvieratiek. Je pre mňa veľmi krásne objavovať, že sa dokáže tešiť z úplných maličkostí života, a ja sa teším z toho, takže máme dvojitú radosť,“ opisuje hrdý otec prvé pokroky svojej ratolesti.
Hoci Amálka pred cudzími ľuďmi pôsobí ako vystrihnutá z katalógu, hneď ako sa za rodinou zatvoria dvere, prebúdza sa v nej poriadny temperament. „Niekedy je úplný anjelik a dobručká, ale vie byť aj divoká. To si však necháva na doma, keď sme sami. Keď je v spoločnosti druhých, tak je veľmi dobrá,“ s úsmevom vraví obľúbený herec.
Kým mnohí muži po celom dni v práci hľadajú únik a ticho, Filip má priority upratané inak. Domáci hluk a starostlivosť o dcérku sú pre neho paradoxne tým najlepším liekom na vyhorenie a stres, ktorý so sebou prináša herecký chlebíček. „Ja s nimi oddychujem úplne na sto percent. Myslím si, že máme po nejakej psychologickej stránke náročnú prácu, takže čas s malou je pre mňa veľkou psychohygienou. Takže ja vôbec neutekám od rodiny, aby som si oddýchol, práve naopak, teším sa na každú možnú chvíľu,“ tvrdí herec.
V slovenskom šoubizinise navyše v poslednom období nastal poriadny babyboom, takže Filip má s kým rozoberať otcovské témy aj mimo domova. „Tým, že sme v mojom vekovom okruhu už viacerí rodičia, snažíme sa tráviť čas spoločne aj s deťmi, aby si deti na seba zvykali a do budúcna sa kamarátili. Trávime spolu čas a chystáme aj spoločnú dovolenku,“ prezradil plány zo súkromia. Známa celebritná partička oteckov drží pevne spolu a na ihriskách, či v parkoch ich môžete stretnúť v plnom nasadení. Ktorí známi muži z televíznych obrazoviek robili Filipovi najčastejšie spoločnosť pri kočíkovaní, sa dozviete v našom videu.