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Bratislavou sa prehnalo meteorologické peklo: Nábrežie Dunaja zdevastoval ničivý downburst, polícia ho musela uzavrieť!

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(Zdroj: Facebook/I.Š., Facebook/DHZO BA-Staré Mesto)
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BRATISLAVA - Hlavné mesto Slovenska sa spamätáva z následkov mimoriadne silnej a dynamickej nedeľnej búrky, ktorá sa ním prehnala vo večerných hodinách. Extrémne teplý deň, kedy teploty v Bratislave vystrelili až k úrovni +35 °C, vystriedala blesková apokalypsa. Hoci celé besnenie prírody trvalo iba približne 15 minút, napáchalo obrovské materiálne škody. Najhoršie dopadlo dunajské nábrežie, ktoré musela z dôvodu bezpečnosti kompletne uzavrieť polícia.

Meteorologické nebezpečenstvo sa sformovalo okolo 20:00 večer južne od Malaciek a presunulo sa z Rakúska priamo nad hlavné mesto. Supercelárna búrka zasiahla najmä mestské časti Koliba, Staré Mesto a Petržalka.

Sila vetra a bleskov zaskočila aj organizátorov kultúrnych podujatí. Populárna skupina No Name musela kvôli prebiehajúcej smršti predčasne ukončiť a nedohrať svoj rozbehnutý koncert v Petržalke. Živel za pár minút stihol rozhádzať letné terasy a polámať desiatky stromov.

Najväčšiu spúšť po sebe búrka zanechala v úseku od bratislavského Riverparku až po Vydricu. Chodníky a cesty na oboch brehoch Dunaja zaplavili padnuté stromy a hrubé konáre. Keďže hrozilo reálne riziko, že oslabené dreviny budú ďalej padať na zem, na miesto dorazili policajné hliadky. Polícia z bezpečnostných dôvodov celé nábrežie pre peších aj cyklistov  uzavrela a zakázala naň vstup.

 
 

Mesto zasiahol downburst

Podľa meteorologických údajov portálu iMeteo zasiahol Bratislavu takzvaný downburst. Ide o mimoriadne nebezpečný jav, pri ktorom sa studený vzduch z búrkového mraku zrúti k zemi a po dopade vytvorí ničivý priamočiary vietor. Stanica na Kolibe namerala nárazy vetra s rýchlosťou 21,3 m/s. Podľa meteorológov však vietor v okolí Dunaja dosiahol pravdepodobne ešte väčšiu silu, čo naznačujú aj napáchané škody.

Bratislavou sa prehnalo meteorologické
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/I.Š.)

Na západe krajiny udrelo viac ako 200 bleskov. Detektory zaznamenali aj výskyt vzácnych, no o to nebezpečnejších bleskov typu CG+ (kladne nabité výboje). Tieto blesky sú až desaťkrát silnejšie ako bežné blesky, trvajú dlhšie a majú schopnosť udrieť aj na miestach, kde vôbec neprší – pokojne aj niekoľko kilometrov mimo hlavného búrkového oblaku.

 
 
Viac o téme: PočasieBúrkaBratislavaDownburst
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