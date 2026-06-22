Desivá búrka ochromila podujatia v Bratislave: No Name zažili po 30 rokoch totálny šok!

BRATISLAVA - Nedeľná búrka, ktorá sa prehnala Bratislavou po extrémne horúcom dni, nezanechala za sebou len materiálne škody a dopravné komplikácie. Prudký vietor, intenzívny dážď a výpadky elektriny zasiahli aj kultúrne podujatia v hlavnom meste.
Bratislavou sa počas nedeľného podvečera prehnalo doslova meteorologické peklo. Hlavné mesto Slovenska sa ešte aj dnes spamätáva z následkov mimoriadne silnej a mimoriadne dynamickej búrky, ktorá zasiahla mesto po jednom z najteplejších dní tohto roka. Dusné a nestabilné ovzdušie vytvorilo ideálne podmienky na vznik intenzívnych búrok.
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V priebehu niekoľkých minút sa obloha zatiahla tmavými mrakmi, mesto zahalil prudký lejak sprevádzaný silným vetrom a desiatkami bleskov. Hoci celé besnenie prírody trvalo približne len štvrťhodinu, jeho následky boli citeľné na viacerých miestach Bratislavy. Silný vietor lámal konáre a vyvracal stromy, voda zaplavovala komunikácie a hasiči museli zasahovať pri množstve udalostí.
Búrka spôsobila rozsiahle materiálne škody, komplikácie v doprave a zasiahla aj kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa práve konali pod holým nebom alebo v budovách ovplyvnených výpadkami elektrickej energie. Nepriaznivé počasie sa nevyhlo ani známym umelcom, ktorým pokazilo záver víkendu a v niektorých prípadoch úplne znemožnilo vystúpiť pred publikom. Dramatické chvíle zažili herci aj diváci v Divadle Nová scéna.