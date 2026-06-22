Pozor na zmenu: Zákaz alkoholu sa dotkne aj spolujazdcov na motorkách a bicykloch

BRATISLAVA - Zákaz alkoholu na cestách sa po novom bude týkať aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prichádza novela zákona o cestnej premávke, ktorú začiatkom júna schválila Národná rada SR. Účinnosť nadobudne v septembri.
„Osoba, ktorá je prepravovaná vo vozidle alebo na vozidle, môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy (nie je podstatné, či reálne ovplyvňuje). Najčastejšie ide o viacmiestny bicykel, malé elektrické vozidlo, ak je určené na prepravu dvoch a viac ľudí, ale aj motocykle a iné vozidlá kategórie L. V takom prípade môže alkohol, respektíve návyková látka u prepravovanej osoby (spolujazdca) negatívne ovplyvniť bezpečnosť jazdy ako takej, najmä čo do rozptyľovania pozornosti vodiča, ale predovšetkým znižuje možnosť vodiča koordinovať a naprávať nepredvídateľné pohyby prepravovanej osoby,“ odôvodnilo zmenu v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré bolo za prípravu novely zákona zodpovedné.
Ako doplnilo, uvedené sa ešte umocňuje, ak sa u prepravovanej osoby očakáva, že sa má na dosiahnutí pohybu vozidla alebo udržaní stability podieľať, no zákon sa na ňu nepozerá ako na vodiča. Takíto spolujazdci budú mať zároveň povinnosť sa po vyzvaní políciou podrobiť testu na alkohol alebo drogy, rovnako ako samotný vodič.