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Danone mieri na rastúci trh: Preberá austrálsku spoločnosť Made

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Francúzsky potravinársky koncern Danone oznámil, že prevezme austrálsku spoločnosť Made. Akvizícia mu umožní expandovať na rastúcom ázijsko-tichomorskom trhu s potravinami s vysokým obsahom bielkovín. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spoločnosť Made sa špecializuje na zdravú výživu, pričom k jej výrobkom patria kokosový jogurt či ďalšie produkty značky Cocobella a proteínové smoothies Rokeby. Za ostatný fiškálny rok zaznamenala tržby v prepočte vyše 300 miliónov eur a v súčasnosti očakáva „mimoriadne vysoký dvojciferný rast,“ povedal pre agentúru Reuters zástupca výkonného riaditeľa Danone Jürgen Esser.

„Po proteínových jogurtoch je v Austrálii a na Novom Zélande vysoký dopyt,“ povedal Esser o trhoch, kde má Danone v tomto segmente zatiaľ iba slabú pozíciu. Spoločnosť Made okrem toho rozširuje svoje aktivity aj na trhoch Juhovýchodnej Ázie. Dopyt po potravinách s vyšším obsahom bielkovín v posledných rokoch rastie. Prispievajú k tomu najmä spotrebitelia užívajúci tabletky na chudnutie, ktorí sa snažia pri chudnutí zabrániť úbytku svalovej hmoty.

Akvizícia spoločnosti Made, ktorej suma nebola zverejnená, je pre Danone treťou v oblasti zdravej výživy za posledný rok. V marci oznámila firma akvizíciu britskej spoločnosti Huel a v júli minulého roka dokončila prevzatie americkej firmy Kate Farms.

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