Úsporný outfit známej moderátorky: Prsia jej zakrývali len dva... vtáky?!

LOS ANGELES - Britská moderátorka a modelka Leomie Anderson sa na prestížnej Letnej párty V&A v Londýne postarala o poriadny rozruch. V odvážnom bielom kostýme totiž odhalila takmer celý dekolt, pričom jej prsia zakrývali len netradičné ozdobné prvky pripomínajúce vtáky.
Londýnske Victoria and Albert Museum hostilo jubilejný desiaty ročník prestížnej Letnej párty V&A, ktorá každoročne láka tie najväčšie mená zo sveta módy, umenia aj šoubiznisu. Najväčšiu pozornosť fotografov a hostí na seba strhla britská moderátorka, aktivistka a modelka Leomie Anderson, ktorá dorazila v odvážnom outfite.
Biely oversize nohavicový kostým doplnila provokatívnym kúskom. Vršok totiž odhaľoval jej trup aj dekolt, pričom intímne partie zakrývali len dva výrazné ozdobné motívy pripomínajúce vtáky. Napriek odvážnemu prevedeniu však model nepôsobil vulgárne. Naopak, Leomie opäť dokázala, že má cit pre módu a vie, ako na to.
Tridsaťtriročná kráska s jamajskými koreňmi nie je vo svete módy žiadnym nováčikom. Preslávila sa predovšetkým ako modelka značky Victoria’s Secret. V rokoch 2015 až 2018 sa pravidelne objavovala na slávnych prehliadkach tejto značky a v roku 2019 si vyslúžila aj ikonické anjelské krídla, ktoré sú symbolom najväčších hviezd módneho sveta.
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