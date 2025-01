Martin Nikodým (Zdroj: Instagram M.N.)

BRATISLAVA - Moderátor Martin Nikodým je za každú srandu a pravidelne to dokazuje aj v relácii Milujem Slovensko. Avšak bizarnú príhodu, akú prezradil pred kamerami, by ste nečakali ani vo sne!

Za súťažné pultíky v relácii Milujem Slovensko sa tentokrát postavia známe tváre z relácie Sieň slávy – Soňa Norisová, Jana Golisová, Vladimír Kobielsky, Braňo Kostka, Peter Lacho a Markus Daniel. Stálicou je moderátor Martin Nikodým, ktorý v šou otvorí tému kostýmov. Do debaty sa ako prvá zapojí Adela, ktorá spomenie svoj skvelý silvestrovský nápad s polnočnými kostýmami. „Už to nikto nechcel zopakovať potom,“ bez ostychu Adela priznala, že jej nápad sa už počas ďalších rokov neujal. Oveľa šokujúcejšiu príhodu však spomenie samotný moderátor. Na jednej svadbe na východe Slovenska on s partiou kamarátov uniesli nevestu a spôsobili obrovský rozruch na tamojšej diskotéke. Pozrite si v ukážke, čo sa stalo v Michalovciach a nenechajte si ujsť šou Milujem Slovensko už v piatok o 20.30 na Jednotke!

Bizarný zážitok Nikodýma na SVADBE: To snáď nie, KUKLÁČI?! (Zdroj: STVR)