Vallovci a PS sa pustili do starostu: Rozhádali ich chodníky, vyliaty asfalt a otázniky, celé je to INAK!

BRATISLAVA - Nie každá téma vie pritiahnuť pozornosť voličov pred komunálnymi voľbami. Jednou z tých, ktorá však pozornosť zvykne pútať, je určite aj kvalita verejných komunikácií a chodníkov. Tentokrát sa rozpútal názorový konflikt medzi politikmi v Petržalke, ktorý vygeneroval až dve vzájomné videá, kde na seba aktéri rázne reagujú. Komentáre pod jednotlivými videami, kde sa objavujú tiež známe mená, sú nemenej štipľavé. Ide o kvalitu osadeného asfaltu na chodníku. Jedna strana tvrdí, že ide o sfušovanú prácu, no šéf úradu to odmieta.
Celý rad udalostí spustila dvojica poslancov zastupiteľstva v mestskej časti Petržalka Adam Sarlós a Daniel Klimovský za Team Bratislava a Progresívne Slovensko. "Technologický postup, obrubníky, dlhšia trvácnosť, kvalita či estetika realizácie – to sú atribúty, ktoré chceme, aby sa pretavili do ďalších rekonštrukcií chodníkov v Petržalke," napísalo duo v statuse pod taktovkou Teamu Bratislava, ktorý vedie Matúš Vallo, aktuálny primátor Bratislavy.
"Počas svojho prvého volebného obdobia starosta Hrčka opravy chodníkov zanedbával, no a po tlaku zastupiteľstva i bežných obyvateľov sa to teraz snaží napraviť - rýchlo, lacno a bez príslušnej kvality," spustil kritiku mestský poslanec z Teamu Bratislava Sarlós. Na kvalitu ich vraj upozornili občania.
Asfalt bez rozmyslu a bez stratégie, rozčuľujú sa vallovci so Sabom
Vo videu však vystupuje aj známy exmoderátor a poslanec Národnej rady za Progresívne Slovensko Michal Sabo, ktorý sa vo videu tiež pozastavuje nad kvalitou osadeného asfaltu. "Takto vraj vyzerajú opravené chodníky v Petržalke. Krásne, však?" ironicky hovorí Sabo vo videu. Podľa komunálnych politikov vo videu sa asfalt vraj len "vylial na chodníky bez rozmyslu, stratégie a bez obrubníkov".
Sabo sa tiež vo videu pozastavil nad momentom, kedy sa po komunikáciách musia presúvať aj ľudia so zdravotným znevýhodnením. "Mestská časť buď o nich nevie, alebo na nich zabudla," kritizuje poslanec Sabo. Video z dielne vallovcov a PS sa pritom objavuje len niekoľko mesiacov pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami, kde sa občania opäť chystajú rozdať karty nanovo.
Starosta Hrčka vyšiel do terénu a autorom videa poriadne naložil
Po tomto odkaze si starosta Petržalky Ján Hrčka povedal, že si príde situáciu overiť do terénu on sám, a pri tejto príležitosti odpovedal aj on cez vlastné video. Politikom z Teamu Bratislava a PS nič nedaroval. "Pozdravujem propagandistov tip-top tímu Team Bratislava a Progresívne Slovensko na čele s "nestranným" docentom politológie a "najviac eko" greenwasherom instagramerom, ktorí sa s ďalšími straníckymi podržtaškami neštítia nebotyčne klamať nielen obyvateľov našej mestskej časti Petržalka o veľkej oprave chodníkov z dielne našich petržalských makačov," napísal starosta Hrčka a vo videu vysvetlil, že celá situácia je úplne opačná, než ako ju vraj vykreslili politici druhej strany.
Práce ešte nie sú ukončené, zámerne si vraj vybrali konkrétne lokality
"To video som videl a zhodou okolností v tejto oblasti bývam," hovorí vo videu Hrčka. Podľa neho je odpoveď na zábery z dielne Team Bratislava a PS prostá - práce ešte nie sú hotové. "Najväčší problém bude asi týchto nedokončených 120 metrov z celkových 4-tisíc metrov štvorcových dokončených častí," pousmial sa Hrčka.
"Ich video je, samozrejme, z tých najhorších 120 metrov, ktoré sú nedokončené. Tí, čo tu bývajú, tak to vidia a vedia. To je niečo, ako keby som sa išiel pred dvoma rokmi pozrieť na nedokončenú električkovú trasu a hovoril, že tam ešte nejazdí električka," narážal na nedávny projekt Matúša Valla Hrčka. "To je to isté ako Námestie SNP, ktoré je teraz úplne rozbité," dodal a o pár sekúnd sa pousmial nad tým, že okolo neho niekto v plnej rýchlosti prefrčal na kolobežke, čo by pri nedokončenej práci vraj nebolo možné.
"Keď sa asfaltuje, tak vám horúca časť tohto materiálu vždy ostáva bokom, a keď to prídu dokončiť, tak vždy zarezávajú hrany, dosypávajú a všetok tento bordel zbierajú preč," vysvetľuje jednotlivé asfaltové výlevky na kraji chodníka Hrčka. "V týchto častiach je to nedokončené, lebo tadiaľto tie stroje chodia denne parkovať, aby si nezničili niečo, čo práve spravili, tak to robia na konci," vysvetľuje ešte nedokončený úsek Hrčka.
Divoká diskusia pod príspevkami
Na videá v komentárovej sekcii reagovali známe mená. Medzi prvými sa ozval poslanec z iného bratislavského obvodu a známy člen pléna Národnej rady SR z Hnutia Slovensko - Gábor Grendel. Ten si do kolegov z PS tiež kopol. "A keď to bude o mesiac hotové, natočia si video č.2, že to len vďaka ich upozorneniu sa urobilo," tvrdo reagoval na vallovcov a PS Grendel.
Diskusia však bola ešte štipľavejšia, keď sa rozhodol reagovať aj poslanec Peter Cmorej. Jeho komentár však už takú pozitívnu odozvu nemal.