Z európskych pastvín MIZNÚ celé stáda dobytka! Na svedomí to majú mať KRAVSKÉ GANGY pri Slovensku

BRANDENBURSKO – Vidina zisku nezastaví zlodejov pred ničím. V južnej časti Nemecka začali vo veľkom miznúť kravy. Nejde však o pár kusov, ale celé stáda. Domáci farmári sú bezmocní. Stopy vedú do susedného Poľska. Podľa polície stojí za touto trestnou činnosťou organizovaná skupina.
V Brandenbursku na juhu Nemecka zmizlo v poslednom období náhle okolo 200 kusov dobytka. Kravy sa navyše nestratia po kusoch, ale náhle miznú celé stáda. Dňa 12. mája dostala polícia hlásenie o krádeži 31 kusov dobytka v mestečku Grano pri poľských hraniciach. Po viacerých hláseniach na políciu, začalo byť vyšetrovateľov čoraz viac jasné, že ide o organizovaný zločin.
Pastviny v blízkosti poľských hraníc
Ako informuje denník Bild, podľa polície nejde o žiadne dielo amatérov, ale o veľké organizované skupiny. Vyšetrovatelia pomenovali tento prípad "Weide" (v preklade Pastva). Stopy ich zaviedli až do susedného Poľska.
Stáda zmizli z pastvín, ktoré ležia v blízkosti hraníc s Poľskom. Podľa nemeckej polície prišli farmári už teraz o státisíce eur. V okrese Labe-Elster zmizlo už v apríli z pastviny 70 kusov dobytka, pričom straty sa odhadujú na približne 50 000 eur.
Viaceré nemecké médiá píšu, že vyšetrovatelia hovoria o „kravských gangoch“. Nevylučujú, že trestnú činnosť môžu páchať aj v iných krajinách, prípadne aj mimo EÚ.
Minister vnútra pre Brandenbursko Dr. Jan Redmann sa tiež prikláňa k teórií, že ide o veľkú medzinárodnú organizovanú skupinu. Nemci o prípade informovali aj poľskú stranu, pričom do vyšetrovania zapojili aj úrady vo Varšave.
Zvýšené kontroly na cestách
Polsat News uvádza, že na cestách bude prebiehať zvýšená kontrola pri preprave zvierat. Polícia v spolupráci s veterinárnymi úradmi bude kontrolovať identifikačné štítky aj všetky platnosť všetkých dokladov. Polícia zatiaľ neuviedla, na ktorých úsekoch budú hliadky nasadené.
Doplnila však, že kontroly prebehnú v noci a v skorých ranných hodinách. Rovnako sprísnené budú aj kontroly na hraniciach. Kontrolované nebudú len tradičné nákladné vozidlá na prepravu hospodárskych zvierat, ale aj bežné osobné automobily.
Policajné zložky vydali odporúčania pre farmárov. Pozemky by si mali zabezpečiť kvalitným kamerovým systémom, svetelnými závorami, prípadne možnosť nasadenia hliadok na pastvinách.
"Opatrenia by mali situáciu zlepšiť, avšak hliadku nemôžeme nasadiť na každú pastvinu v Brandenbursku," dodáva pre tag24.de minister Redmann.