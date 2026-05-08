Zuzana Norisová priznala konflikt so známym spevákom: 20 rokov ho neznášala! Dôvod vás prekvapí

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Norisová po rokoch prehovorila o nepríjemnej minulosti s českým spevákom David Kraus. Hoci dnes už na celú situáciu spomína s úsmevom, kedysi to medzi nimi poriadne vrelo.
Obľúbená herečka priznala, že práve skladba Zuzana spôsobila medzi ňou a Davidom Krausom poriadne dusno. „Dlho som sa s Davidkom nerozprávala kvôli tej pesničke. Vtedy sa tam spomínal môj vtedajší priateľ a nebolo to príjemné. Jemu to vadilo a tým pádom to aj mne vadilo,“ priznala otvorene Norisová, ktorá v tom čase tvorila pár s hercom Juraj Bernáth.
V texte piesne sa totiž objavil aj odkaz na jej vtedajší vzťah. Okrem iného sa v nej spieva: „Pojď se mnou do ráje a pusť k vodě Juraje... Zuzano, nech toho poseru. Zuzano, nebo ho sežeru.“ Hoci David Kraus skladbou netradične vyznal herečke sympatie, v tom období to vraj vôbec nepadlo na úrodnú pôdu.
Na spoločnú minulosť si obaja zaspomínajú aj v obľúbenej relácii Záhady tela. Moderátor Marián Miezga si totiž neodpustí poznámku k ich niekdajšiemu konfliktu, ktorý výrazne ovplyvnila práve jedna osudná pesnička. Dnes je Zuzana Norisová šťastná po boku herca Ondrej Kovaľ a obdobie vzniku piesne vníma úplne inak. Ako sa jej pohľad po rokoch zmenil?
Sledujte Záhady tela s moderátorom Marián Miezga už túto sobotu o 20.30 na Jednotke. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preverí štvorica: Marián Čekovský s Jana Krausová a Zuzana Norisová s David Kraus.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%