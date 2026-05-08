Šokujúca novinka Jadranky: Zásnuby tesne pred 60-tkou!

BRATISLAVA - Onedlho zrejme zazvonia svadobné zvony! Speváčka Jadranka (58) sa zasnúbila!
Jadranka Handlovská sa podelila s krásnou novinkou. Niekdajšia markizácka rosnička a speváčka balkánskych piesní sa totiž bude vydávať. Tesne pred 60-tkou sa zasnúbila. Aj napriek vyššiemu veku vydatá nebola ešte ani raz. Na staré kolená sa to zrejme zmení. Pred rokom priznala, že už konečne našla toho pravého.
„Najlepšie si veci užijete, keď nič neriešite a nechávate im voľný priebeh. Pridlho som bola sama. Vychutnávam si všetko, čo mi život prináša. Nič nečakáš, dáš tomu voľnosť a ono to príde. Celý život sa ma chlapi báli. No teraz sa ma jeden nebojí a nerieši vek,“ prezradila nedávno v rozhovore pre Báječnú ženu.
O svojom milom prehovorila aj v podcaste Návraty, ktorom prezradila aj radostnú novinku. „Ešte som o tom nechcela hovoriť, ale áno, mám prstienok. Život prináša všeličo. Aj keď som svoj súkromný život nemala veľmi dlho usporiadaný, nakoniec sa to vyriešilo,“ povedala budúca nevesta. Zasnúbená je už 5 mesiacov. Gratulujeme.
