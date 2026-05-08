Desivý pád herečky Maji Velšicovej: Pomliaždeniny a monokle... Skrývala ukrutné bolesti!

BRATISLAVA - Speváčka a herečka Maja Velšicová ma za sebou nepríjemné chvíle. Len deň pred narodeninovým koncertom nešťastne spadla na radiátor a utrpela viaceré zranenia. Napriek silným bolestiam vystúpenie nezrušila a pred fanúšikmi svoje zranenia maskovala.
Speváčka a herečka Maja Velšicová prežila mimoriadne nepríjemné chvíle. Len 24 hodín pred svojím narodeninovým koncertom utrpela bolestivý pád, ktorý jej spôsobil viaceré zranenia tváre aj tela. Napriek silným bolestiam však svoje vystúpenie nezrušila a pred publikom sa snažila pôsobiť profesionálne. Fanúšikovia si počas galakoncertu v Ružinove všimli, že umelkyňa mala na sebe tmavé okuliare, čo vyvolalo množstvo otázok a obáv o jej zdravotný stav.
Sama sa preto rozhodla prehovoriť a vysvetliť, čo sa vlastne stalo. „Mnohí ste sa báli o moje zdravie po tom, čo ste ma na galakoncerte v Ružinove videli v okuliaroch. Deň pred vystúpením som v obývačke nešťastne padla na radiátor a spadla naň plnou váhou a tvárou,” napísala v statuse na Facebooku. Nešťastný incident jej podľa vlastných slov spôsobil výrazné podliatiny, opuchy a bolestivé monokle.
Hoci išlo o vážne a veľmi nepríjemné zranenia, rozhodla sa koncert absolvovať, aby nesklamala svojich fanúšikov. „Pád mi spôsobil pomliaždeniny, veľké modriny a monokle. Hoci som mala veľké vnútorné bolesti, snažila som sa ich pred vami skryť a nedať to pocítiť. Verím, že mi toto „maskovanie“ odpustíte,” dodala úprimne. Momentálne sa speváčka sústreďuje najmä na oddych a regeneráciu. Zdravotné komplikácie sa totiž nekončia len pri následkoch pádu.
Ako priznala na sociálnej sieti, musela podstúpiť aj nepríjemný stomatologický zákrok. „Dnes mi vyberali koreň zo zubu, kde ďasno bolelo, že som nevedela ani slovko povedať,” posťažovala si. Napriek náročným dňom sa však snaží myslieť pozitívne a veriť, že bolesti aj opuchy čoskoro ustúpia. Maji Velšicovej želáme skoré zotavenie, veľa síl a najmä pevné zdravie.