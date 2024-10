Slovenský herec ZNOVA vymenil frajerku: Po blondínke si ulovil brunetku!

Dárius Koči (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenský herec je znova zadaný. Po blondínke si tentokrát našiel brunetku. Aha, ako im to spolu pristane!

Dárius Koči je úspešný slovenský herec, ktorý nestrieda len úlohy v seriáloch a filmoch, ale aj frajerky. V minulosti tvoril pár s misskou Erigou Bugárovou a neskôr so Soňou Štefkovou. Tieto vzťahy mali naozaj krátku trvácnosť, no potom mu padla do oka herečka Diana Klamová, s ktorou bol 3 roky. Ich veľká láska skrachovala v roku 2022.

„Drahí kamaráti. Mám oznam, pretože sa mi to nechce riešiť každý deň s niekým novým. Rozišli sme sa s Dáriusom. Všetko je v pohode a sme kamaráti. Koniec hlásenia,“ napísala herečka v tom čase na sociálnu sieť. Neprešiel ani polrok a Dárius sa už chválil novou frajerkou. Dá sa povedať, že si vtedy našiel čistú kópiu svojej ex.

Ale zdá sa, že ani tento vzťah mu nevydržal nejako dlho. Aktuálne sa pochválil svojou novou láskou na sieti Instagram, kde pridal ich spoločný záber. Jeho nová známosť sa volá Lucia. Nie je zrejmé od kedy tvoria pár, no hnedovláska s ním pridávala fotografie už v júli.

(Zdroj: Instagram DK)