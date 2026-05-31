Krainová to prehnala s výplňami: FOTO Pery má ako kačica!

PRAHA - Patrí medzi najkrajšie ženy českého šoubiznisu a o svoj vzhľad sa stará roky. Simona Krainová (53) sa nikdy netajila tým, že jej mladistvá tvár nie je len výsledkom dobrej genetiky, ale aj pomoci estetickej medicíny. Zdá sa však, že tentoraz vyvolala viac otázok než obdivu.
Topmodelka zverejnila na sociálnej sieti novú fotografiu, na ktorej pózuje v športovom outfite a výrazných slnečných okuliaroch. Pozornosť fanúšikov však neupútali ani módne doplnky, ani jej bezchybná postava. V centre záujmu sa totiž ocitli jej pery.
Práve tie patrili odjakživa medzi jej najvýraznejšie poznávacie znamenia. Najnovší záber však rozprúdil diskusiu o tom, či to Krainová s výplňami už neprehnala. Na fotografii totiž jej pery pôsobia mimoriadne plno a výrazne, čo mnohým pripomenulo kontroverzný trend takzvaných kačacích pier, ktorý bol populárny pred viac ako desiatimi rokmi.
Nie je pritom tajomstvom, že s pribúdajúcim vekom pery prirodzene strácajú objem. Môže za to úbytok kolagénu, elastínu aj podkožného tuku. Mnohé celebrity preto siahajú po estetických úpravách, aby si zachovali mladistvý vzhľad. V prípade Krainovej však výsledok vyvoláva zmiešané reakcie.
Samotná modelka si však z kritiky ťažkú hlavu nerobí. Naopak, svoje pery považuje za ideál, po ktorom je podľa nej medzi ženami obrovský dopyt. „Tie moje 'kačacie' pery si ľudia pamätajú už desiatky rokov a dodnes dostávam stovky správ denne, ako ich dosiahnuť. A napríklad u nás na klinike patrí podobný typ pier medzi vôbec najžiadanejšie,“ povedala pre denník Aha! Krainová.
Modelka tak jasne naznačila, že svoj vzhľad meniť neplánuje a za svojimi estetickými úpravami si stojí. Či však ide o ideál krásy, alebo už o príliš výrazný zásah, to posúďte sami...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%