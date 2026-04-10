Dcéra známych slovenských hercov už nie je malé dievčatko: Ukázala frajera... Toto je jej poklad!

BRATISLAVA - Mladá herečka Martina Kapráliková ide v stopách svojich známych rodičov a talent rozhodne nezaprie. Okrem sľubne rozbehnutej kariéry sa jej darí aj v súkromí, kde sa pochválila novou láskou.
V mnohých prípadoch sa stáva, že deti známych hereckých rodičov zdedia nielen ich priezvisko, ale aj umelecké nadanie. To však samo o sebe nestačí – rozhodujúce je, či sa rozhodnú svoj talent rozvíjať a pretaviť ho do vlastnej kariéry. Jedným z výrazných príkladov je aj mladá herečka Martina Kapráliková, ktorá už od útleho detstva kráča v šľapajach svojich rodičov, herečky Michaely Kaprálikovej a herca Martina Kaprálika. Divadelné prostredie bolo pre ňu prirodzeným svetom, v ktorom vyrastala a formovala sa.
Už ako štvorročná začala dabovať, čo jasne naznačilo smer, ktorým sa bude jej život uberať. „Maťa v divadelnom prostredí vyrastala. Dabovať začala v 4 rokoch, takže by nás asi prekvapilo, keby robila niečo iné,” povedala jej mama kedysi pre Topky. Je teda zrejmé, že umenie mala Martina doslova „v krvi“. Talent sa však neprejavil len u nej. Ani jej brat Mišo nezaostáva a postupne si buduje vlastnú hereckú cestu. Diváci ho už mohli vidieť aj na obrazovkách televízie Markíza, kde zaujal svojím výkonom.
„Ja som sa im snažil povedať, že sú aj iné povolania, ale sú takí dobrí, že škoda by ich bolo inde. Fandím im, ide im to, takže je to v poriadku,“ priznal známy herec Martin Kaprálik pre Topky. V ich rodine je teda umelecký talent očividne silno zakorenený. Genetika zohráva svoju rolu a ako sama Michaela s úsmevom poznamenala, niektoré veci sa jednoducho zaprieť nedajú: „Ono sa to nezaprie, krv nie je mlieko, ako sa hovorí. Nemôžeme chcieť, aby boli lekári, lebo dedí sa to. Martinka sa podobá na švagrinú, Zuzku Kaprálikovú, takže švagrinú som si porodila a Mišo je celý tato,“ dodala so smiechom Michaela.
Popri sľubne rozbehnutej hereckej kariére sa Martine darí aj v súkromnom živote. Na sociálnych sieťach sa nedávno pochválila svojím priateľom, čím fanúšikom ukázala, že z malej herečky vyrástla sebavedomá mladá žena. Aha, ako im to spolu pristane!