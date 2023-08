Sklovská ŠOKOVALA outfitom na pohrebe Kaprálika (†75): Prezradila DÔVOD, prečo prišla v bielom!

Sisa Lelkes Sklovská prišla na pohreb Dušana Kaprálika v modro-bielych šatách. (Zdroj: Ján Zemiar)

Včera sa v bratislavskom Krematóriu konala posledná rozlúčka s hercom Dušanom Kaprálikom. Na pohreb dorazili jeho najbližší, ale aj herecké esá. Medzi smútiacimi nechýbali napríklad Eva Večerová, Karol Čálik, Pavol Topoľský, Zuzana Cigánová, ale aj kolegovci z Divadla Nová scéna, Ján Ďurovčík či Sisa Lelkes Sklovská.

A práve posledná menovaná všetkých šokovala svojim outfitom, ktorý na túto pietnu udalosť zvolila. Prišla totiž v modro-bielych šatách. Doslova v nich výtrčala z davu. V našom rozhovore nám prezradila dôvod, prečo tak učinila.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Ja nechodím nikdy na pohreby v čiernom, pretože pohreb je síce veľmi smutná vec, najsmutnejšia, čo existuje, ale predsa, ten človek, ktorý umrie, nechcem aby to videl všetko tak čierno," vysvetlila pre Topky.sk. „Ja chodievam a dnes som preto takto oblečená, lebo to modré, modrá je predsa kráľovská farba, veľmi vážna, a to biele preto, aby som ho odprevadila do toho divadelného neba," dodala.

„Ja som ani svojich rodičov nepochovala v čiernom. Moja mama mala prianie, som jej kupovala také krásne kostýmy a šaty a povedala mi, keď už vedela, že bude koniec, že prosím ťa, pochovaj ma v smaragdovozelenom kostýme, ktorý si mi kúpila. Môj tata takisto v sivom kostýme," prezradila s tým, že dvom najmilovanejším ľuďom v jej živote na pohrebe aj spievala.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Sisa a Dušan si boli veľmi blízki. Pravidelne sa stretávali v predstavení Mamma Mia! v Divadle Nová scéna. „Ja som Dušana poznala 29 rokov, boli sme priatelia, naozaj dobrí divadelní priatelia i normálne ako ľudia. Mali sme sa veľmi radi, veľmi som si ho vážila, budem si ho vážiť navždy," zaspomínala si na neho ako na fantastického chlapa, ktorý ju v mnohom aj inšpiroval. Česť jeho pamiatke.

(Zdroj: Ján Zemiar)