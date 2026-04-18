FOTO Neuveríte vlastným očiam: Emma Tekelyová nestarne! S dcérou vyzerajú ako sestry

BRATISLAVA - Večne mladá! Emma Tekelyová opäť prekvapila svojím mladistvým vzhľadom, ktorý by jej mohla závidieť nejedna žena. Po boku svojej dcéry pôsobí skôr ako jej sestra než mama, a ich podoba okamžite zaujme.
Pri pohľade na bývalú hlásateľku Emmu Tekelyovú by jej vek tipoval len málokto. Dlhodobo pôsobí mimoriadne sviežo a zdá sa, akoby sa jej čas takmer netýkal. Ešte väčšiu pozornosť však vzbudzuje v kombinácii so svojou dcérou Emou, pri ktorej mnohí tvrdia, že vyzerajú skôr ako sestry než ako mama a dcéra.
O Tekelyovej je známe, že na svojom mladistvom vzhľade pravidelne pracuje. Okrem starostlivosti o štíhlu postavu venuje veľkú pozornosť aj svojej pleti a tvári. Dlhodobo propaguje tvárovú gymnastiku, ktorú považuje za jeden z hlavných receptov svojho sviežeho vzhľadu. Práve vďaka nej má podľa vlastných slov pocit, že si dokáže udržať prirodzenú vitalitu a pôsobiť mlado aj sedemdesiatke.
