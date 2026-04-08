Slovenská speváčka schudla 40 kíl: Trpké priznanie... Opäť pribrala!

BRATISLAVA - Aj po veľkej premene prichádzajú ďalšie výzvy. Speváčka Anabela Mollová, ktorá v minulosti schudla viac než 40 kilogramov, priznala menší nárast váhy. Opäť pribrala...

Speváčka skupiny Fragile Anabela Mollová patrí medzi tie osobnosti, ktoré otvorene o výzvach spojených so životným štýlom. V minulosti sa jej podarilo niečo, čo si vyžaduje obrovskú disciplínu a odhodlanie – výrazne schudnúť. Nadváhe dala zbohom, rozhodla sa zatočiť s kilami a postupne menila svoje návyky. Začala sa viac hýbať, upravila jedálniček a krok za krokom sledovala, ako ručička na váhe klesá.

Slovenská speváčka schudla 40
NOVÉ telo slovenskej speváčky: NADVÁHE dala ZBOHOM a teraz... Trpké priznanie po rokoch! Prečítajte si tiež

NOVÉ telo slovenskej speváčky: NADVÁHE dala ZBOHOM a teraz... Trpké priznanie po rokoch!

Tento proces nebol rýchly ani jednoduchý, no výsledok stál za to – jej váhový úbytok sa vyšplhal na viac ako 40 kilogramov. Už v minulosti však otvorene upozorňovala na to, že samotné schudnutie je len začiatok. Oveľa náročnejšie je novú váhu si udržať. Dávnejšie priznala, že prvých päť rokov po výraznom schudnutí je kritických, pretože práve v tomto období sa telo aj myseľ učia fungovať v novom režime.

„Ja sama cítim, že by som sa veľmi rýchlo dostala naspäť. A preto sa to aj tým iným ľuďom, ktorí schudnú veľa, deje, podľa mňa. Lebo máme na to veľmi jednoduchý nábeh,“ povedala v podcaste Sama sebou. Najnovšie však otvorene priznala, že sa jej nepodarilo udržať si váhu úplne bez výkyvov. „Pribrala som. Chcem to zmeniť? Áno, pretože sa takto necítim dobre. Idem sa opúšťať? Nie, keď som zvládla dať dole 40kg, tak zvládnem aj 5kg (aj keď to s tým pribúdajúcim vekom ide ťažšie),” uviedla.

Slovenská speváčka ukázala REALITU: Schudla 40 kíl... FOTO Takto vyzerá jej telo! Prečítajte si tiež

Slovenská speváčka ukázala REALITU: Schudla 40 kíl... FOTO Takto vyzerá jej telo!

Svoje pocity opísala ešte detailnejšie a bez prikrášľovania priznala, kde nastal problém: „Verte, že povedať túto vetu, keď som sa raz dostala z veľkej obezity fakt nie je ľahké. Mám +5kg oproti minulému roku. Cítim to a viem, že som to spôsobila sama. Napriek tomu, že veľa športujem, “opustila som sa” v jedle. Nejak som nadobudla pocit že “no a čo, veď veľa športujem”. Športovať ale môžem koľko chcem, keď budem jesť veľa a nevyvážne,” pokračovala.

Práve touto otvorenosťou chce motivovať aj ostatných, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou. „Ak si práve v rovnakej fáze, neboj. Nie si sám/sama. Ale dáme to. Viem, že tu mám veľa ľudí, ktorí ma začali sledovať počas mojej premeny. Viacerých som dokonca nakopla / inšpirovala, aby začali tiež. Chcem vás podporiť. Viem, že schudnúť nie je ľahké, ale udržiavať si váhu ako človek, ktorý bol 20 rokov obézny je ešte ťažšie. Nie je to ľahké, ani u mňa. Ale zvládneme to. Chceme predsa byť zdraví a chceme pre naše telá to najlepšie,” dodala motivujúco na záver.

Slovenská speváčka schudla 40
Súvisiace články

Anabela Mollová súťažila v
Slovenská speváčka po schudnutí 40 kíl: Prvých 5 rokov je kritických... Váhu kontroluje stále!
Na Kottyho sa po
Na Kottyho sa po NAPADNUTÍ známeho muža valí vlna KRITIKY: Už necítim voči tebe ľútosť!
Dominika Cibulková
Sú to naozaj oni? Úžasné premeny celebrít: Takto sme SCHUDLI desiatky kilogramov!
Anabela Mollová súťažila v
Kráska z Milujem Slovensko vyhrala v tombole BIZARNÚ cenu: Umriete od smiechu!
Brankár Prešova Samuel Vyletelka po výhre Prešova: Spokojná práca a veľmi dobrý výkon
Brankár Prešova Samuel Vyletelka po výhre Prešova: Spokojná práca a veľmi dobrý výkon
Hráč Dukly Trenčín Miloš Bubela: Hralo sa v tempe, mali sme veľa nepremenených šancí
Hráč Dukly Trenčín Miloš Bubela: Hralo sa v tempe, mali sme veľa nepremenených šancí
Útočník Humenného Filip Vaško po zápase v Skalici: Chceli sme tri body
Útočník Humenného Filip Vaško po zápase v Skalici: Chceli sme tri body
Najväčšia ZMENA za posledné
Najväčšia ZMENA za posledné roky: Nová POVINNOSŤ zasiahne tisíce živnostníkov! Pozrite sa, čo vás čaká
Štát zarába na ukrajinských
Štát zarába na ukrajinských pracovníkoch: Nová analýza prepisuje doterajšie predstavy!
FOTO Jozef Barinka
Obrovský šok! Obľúbený mladý chirurg tragicky zahynul: Zdrvení kolegovia aj pacienti
Colníci pri Košiciach zadržali tisíce falzifikátov známych značiek v dodávke z Maďarska
Colníci pri Košiciach zadržali tisíce falzifikátov známych značiek v dodávke z Maďarska
Kto má na svedomí
Kto má na svedomí smrť vojakov OSN? Vyšetrovanie ukázalo na izraelský tank aj pascu Hizballáhu
Donald Trump
Šokujúce tvrdenie lekára: Trump je vážne chorý! Povedal aj, aké má príznaky
Alternatíva k ruskému plynu?
Alternatíva k ruskému plynu? TOTO by zachránilo celú Európu! Objavili dve náleziská s obrovskými zásobami
Deťom už nedokázali v
Obrovská rodinná tragédia: Malé deti zomreli pri hre na schovávačku! HROZNÉ, kde uviazli
Slovenská speváčka schudla 40
Slovenská speváčka schudla 40 kíl: Trpké priznanie... Opäť pribrala!
Iveta Bartošová
Iveta Bartošová by slávila 60 rokov: Šokujúce slová mamy o jej alkoholizme!
Adriana Novakov a Ján
Astrid z Dunaja je späť, lenže kde je tá nemecká aristokratka? To nemôže byť tá istá žena!
Slávnej modelke sa do
Slávnej modelke sa do očí nepozriete: Zrak vám padne na jej rozkrok!
Pozvali ju na TROJKU,
Pozvali ju na TROJKU, no nastalo PEKLO! Mladá žena opísala NAJHORŠIU noc svojho života
Drepy u žien: Koľko
Drepy u žien: Koľko by mala žena zvládnuť podľa veku a koľko zvládnete vy?
Vieme PRESNÝ ROK konca
Vieme PRESNÝ ROK konca sveta? Isaac Newton nechal ľudstvu MRAZIVÝ ODKAZ, z ktorého naskakuje husia koža!
Zábava sa zmenila na
Zábava sa zmenila na CHAOS! Tancujúci HUMANOID v reštaurácii zrazu zošalel a začal narážať do hostí
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Pokazené auto cára zmenilo históriu: Tento unikátny model prvého auta u nás musíte vidieť (foto)
Pokazené auto cára zmenilo históriu: Tento unikátny model prvého auta u nás musíte vidieť (foto)
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?

Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Florida Panthers
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Florida Panthers
VIDEO Obrovská dráma pod Tatrami: Passolt dvoma gólmi z nájazdov rozhodol o výhre Nitry
VIDEO Obrovská dráma pod Tatrami: Passolt dvoma gólmi z nájazdov rozhodol o výhre Nitry
Výborný futbal a výkon Neuera v bráne: Bayern Mníchov dobyl Santiago Bernabéu
Výborný futbal a výkon Neuera v bráne: Bayern Mníchov dobyl Santiago Bernabéu
Arsenal v Lige majstrov naďalej bez prehry: O svojom triumfe rozhodol až v závere zápasu
Arsenal v Lige majstrov naďalej bez prehry: O svojom triumfe rozhodol až v závere zápasu
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Vedci si myslia, že našli prvého predka človeka, ktorý chodil vzpriamene. Neprišiel však z Afriky
Vedci si myslia, že našli prvého predka človeka, ktorý chodil vzpriamene. Neprišiel však z Afriky
Baxdrostat je nový liek, ktorý dokáže znížiť krvný tlak, ak žiadna bežná liečba už nezaberá
Baxdrostat je nový liek, ktorý dokáže znížiť krvný tlak, ak žiadna bežná liečba už nezaberá
Čo ak tie isté asteroidy, ktoré pustošili Zem, pomohli naštartovať život? To, čo vyzeralo ako čistá skaza, mohlo vytvoriť ideálne podmienky
Čo ak tie isté asteroidy, ktoré pustošili Zem, pomohli naštartovať život? To, čo vyzeralo ako čistá skaza, mohlo vytvoriť ideálne podmienky
Rimania možno na Pompeje nasadili „antický guľomet“. Hradby dodnes nesú stopy po rýchlopalnej zbrani
Rimania možno na Pompeje nasadili „antický guľomet“. Hradby dodnes nesú stopy po rýchlopalnej zbrani
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma

6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
5 vecí, ktoré robia ženy príťažlivými aj bez snahy podľa mužov: Pozrite sa, čo prezradili
5 vecí, ktoré robia ženy príťažlivými aj bez snahy podľa mužov: Pozrite sa, čo prezradili
Najväčšia ZMENA za posledné
Najväčšia ZMENA za posledné roky: Nová POVINNOSŤ zasiahne tisíce živnostníkov! Pozrite sa, čo vás čaká
Štát zarába na ukrajinských
Štát zarába na ukrajinských pracovníkoch: Nová analýza prepisuje doterajšie predstavy!
Donald Trump
Šokujúce tvrdenie lekára: Trump je vážne chorý! Povedal aj, aké má príznaky
Alternatíva k ruskému plynu?
Alternatíva k ruskému plynu? TOTO by zachránilo celú Európu! Objavili dve náleziská s obrovskými zásobami

