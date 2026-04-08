Slovenská speváčka schudla 40 kíl: Trpké priznanie... Opäť pribrala!

BRATISLAVA - Aj po veľkej premene prichádzajú ďalšie výzvy. Speváčka Anabela Mollová, ktorá v minulosti schudla viac než 40 kilogramov, priznala menší nárast váhy. Opäť pribrala...
Speváčka skupiny Fragile Anabela Mollová patrí medzi tie osobnosti, ktoré otvorene o výzvach spojených so životným štýlom. V minulosti sa jej podarilo niečo, čo si vyžaduje obrovskú disciplínu a odhodlanie – výrazne schudnúť. Nadváhe dala zbohom, rozhodla sa zatočiť s kilami a postupne menila svoje návyky. Začala sa viac hýbať, upravila jedálniček a krok za krokom sledovala, ako ručička na váhe klesá.
NOVÉ telo slovenskej speváčky: NADVÁHE dala ZBOHOM a teraz... Trpké priznanie po rokoch!
Tento proces nebol rýchly ani jednoduchý, no výsledok stál za to – jej váhový úbytok sa vyšplhal na viac ako 40 kilogramov. Už v minulosti však otvorene upozorňovala na to, že samotné schudnutie je len začiatok. Oveľa náročnejšie je novú váhu si udržať. Dávnejšie priznala, že prvých päť rokov po výraznom schudnutí je kritických, pretože práve v tomto období sa telo aj myseľ učia fungovať v novom režime.
„Ja sama cítim, že by som sa veľmi rýchlo dostala naspäť. A preto sa to aj tým iným ľuďom, ktorí schudnú veľa, deje, podľa mňa. Lebo máme na to veľmi jednoduchý nábeh,“ povedala v podcaste Sama sebou. Najnovšie však otvorene priznala, že sa jej nepodarilo udržať si váhu úplne bez výkyvov. „Pribrala som. Chcem to zmeniť? Áno, pretože sa takto necítim dobre. Idem sa opúšťať? Nie, keď som zvládla dať dole 40kg, tak zvládnem aj 5kg (aj keď to s tým pribúdajúcim vekom ide ťažšie),” uviedla.
Slovenská speváčka ukázala REALITU: Schudla 40 kíl... FOTO Takto vyzerá jej telo!
Svoje pocity opísala ešte detailnejšie a bez prikrášľovania priznala, kde nastal problém: „Verte, že povedať túto vetu, keď som sa raz dostala z veľkej obezity fakt nie je ľahké. Mám +5kg oproti minulému roku. Cítim to a viem, že som to spôsobila sama. Napriek tomu, že veľa športujem, “opustila som sa” v jedle. Nejak som nadobudla pocit že “no a čo, veď veľa športujem”. Športovať ale môžem koľko chcem, keď budem jesť veľa a nevyvážne,” pokračovala.
Práve touto otvorenosťou chce motivovať aj ostatných, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou. „Ak si práve v rovnakej fáze, neboj. Nie si sám/sama. Ale dáme to. Viem, že tu mám veľa ľudí, ktorí ma začali sledovať počas mojej premeny. Viacerých som dokonca nakopla / inšpirovala, aby začali tiež. Chcem vás podporiť. Viem, že schudnúť nie je ľahké, ale udržiavať si váhu ako človek, ktorý bol 20 rokov obézny je ešte ťažšie. Nie je to ľahké, ani u mňa. Ale zvládneme to. Chceme predsa byť zdraví a chceme pre naše telá to najlepšie,” dodala motivujúco na záver.