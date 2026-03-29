Nový začiatok slovenského herca: Po rozchode sa dal na chudnutie!

BRATISLAVA - Peter Batthyány sa rozhodol pre nový začiatok. Po rozchode chce zatočiť s kilami navyše!
Peter Batthyány sa rozhodol zmeniť svoj životný štýl, a preto vyhľadal pomoc od profesionálneho trénera. Dal sa na cestu chudnutia, na ktorej ho bude sprevádzať svojou odbornosťou, skúsenosťami a individuálnym prístupom. Nejde však len o krátkodobú zmenu, ale o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje disciplínu, trpezlivosť a pevnú vôľu. Všetci tí, ktorí začínali, vedia, že začiatky bývajú ťažké.
Telo si musí zvyknúť na novú záťaž, pravidelný pohyb a zmenený jedálniček. Prvé tréningy bývajú náročné – svaly bolia, motivácia kolíše a výsledky neprichádzajú okamžite. No práve v týchto chvíľach je najdôležitejšie vydržať a nevzdávať sa. Každý malý krok vpred sa počíta a postupne vedie k veľkým zmenám.
Každý pokrok, či už menší obvod pásu alebo lepšia kondícia, bude pre neho dôkazom, že ide správnym smerom. Aj keď výsledky neprichádzajú zo dňa na deň, trpezlivosť sa vypláca. Možno ho doviedlo k zmene zovňajšku aj fakt, že je momentálne slobodný a má viac času na seba.
S priateľkou sa totiž po štyroch rokoch rozišli. Všetko nasvedčovalo tomu, že by čoskoro mohli zazvoniť aj svadobné zvony, no opak sa stal pravdou. „Po štyroch spoločných rokoch som sa rozhodla náš vzťah ukončiť. Nebolo to impulzívne rozhodnutie, ale výsledok dlhého premýšľania a vnútorného dozrievania. Nie vždy staší láska, môžeme milovať, snažiť sa a veriť, že veci sa zmenia, no príde moment, keď si musíte priznať, že už nevládzete ďalej zatvárať oči pred tým, čo vás vnútorne vyčerpáva. A v tom bode som sa ocitla aj ja,“ priznala prednedávnom jeho už bývalá priateľka Petra.
Čo presne stojí za jeho rozhodnutím zmeniť životný štýl – či ide len o túžbu lepšie sa cítiť a vyzerať, alebo za tým stojí aj niečo iné – zatiaľ nie je úplne jasné. Jedno je však isté, každý pohyb je pre telo výborný.