VULGÁRNA známa Češka: Na počkanie ukazovala v spoločnosti prsia!

Lady Dee (Zdroj: Instagram L.D.)

Včera sa konal vianočný večierok pánskeho časopisu, na ktorom nechýbali mnohé známe tváre českého šoubiznisu. Napríklad spevák Miro Šmajda, ktorý nafotil k jednému číslu aj titulku, podnikateľka Dominika Myslivcová či kráska z Ruže pre nevestu Julie Hojdyszová. No a najviac to roztočila pornoherečka Drahomíra Jůzová alias Lady Dee.

Mal to byť pokojný večer, celebrity mali posedieť pri dobrom víne, no prefarbená blondínka potvrdila svoju povesť poriadnej párty ženy. Celý večer sa evidentne veľmi dobre bavila. Po pár pohároch odhodila zábrany a bolo jej celkom jedno, že pred prítomnými fotografmi si hneď niekoľkokrát neustrážila svoje neposlušné vnady. Prsia jej vykukovali zo šiat pri každom pohybe. No a potom ich ukázala nakoniec celé. A to teda na večierku na úrovni pôsobilo dosť vulgárne. Veď pozrite.

(Zdroj: Profimedia)