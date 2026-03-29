Adam Žampa nečakane o súkromí a svojich bratoch: V tomto sú úplne ROVNAKÍ!

BRATISLAVA - Adam Žampa je síce vynikajúci lyžiar, ale zároveň aj podnikateľ. Neraz sa postaví za sporák či obslúži hostí a zdá sa, že svet gastronómie ho baví rovnako ako zasnežené kopce.
Úspešnými športovcami sú všetci traja bratia Žampovci - Adam, Andreas aj Teo. Adam pritom tvrdí, že človek môže byť úspešný len vtedy, keď ho čokoľvek, čo robí, baví: „Aby ste do toho dávali tú energiu, ktorú máte dávať... a ak to človeka nebaví, na výsledku je to vidieť.“ Tieto slová dvaja starší bratia často hovorili najmladšiemu bratovi Teovi, keď ho učili lyžovať.
Adam nie je iba reprezentant zvučného mena v zjazdovom lyžovaní. Vyštudoval hotelovú akadémiu, odbor kuchár-čašník, a častokrát aj sám varí. „Cestoviny môžem jesť každý deň... rád grilujem, robím steaky,“ priznáva a hneď dodáva, že niekedy má rád, keď navarí manželka. Ak však chcete vedieť, či majú spoločné chute s ďalšími dvoma bratmi, vypočujte si video. V niečom sú totiž úplne rovnakí...
Šport a gastronómia sú však dva úplne odlišné svety. Adam Žampa, ktorý dnes vedie reštauráciu - a tiež úspešne - to tak nevníma. „Aj v jednom aj druhom musia platiť nejaké pravidlá... Veľa vecí zo športového sveta využívam v podnikaní v gastre a je to náročné,“ čo však poznal odmalička už z domu, keďže rodičia viedli reštauráciu a penzión.
Adam dokáže obe veci - lyžovanie a gastro - spojiť. A svedčia o tom aj veľmi dobré výsledky. „To, že dnes stojí Spitz Restaurant medzi najlepšími reštauráciami na Slovensku, nie je zásluha jedného človeka. Je to výsledok neuveriteľnej energie, vášne a každodennej tvrdej práce celého nášho tímu,“ napísal Adam na sociálnej sieti. „Spoločne sa nám podarilo získať prestížne ocenenie od Falstaff dve vidličky a zaradiť sa medzi najlepšie reštaurácie na Slovensku. Veľkú radosť nám prinieslo aj hodnotenie v Falstaff Bar Guide, kde sme získali 92 bodov a umiestnili sa ako 5. najlepší bar na Slovensku. Tento úspech však nepatrí len nám. Patrí aj Vám, našim hosťom. Vaša dôvera, podpora a spätná väzba nás každý deň posúvajú ďalej. Ideme ďalej ako tím. Rastieme, učíme sa a posúvame hranice gastronómie ešte vyššie, je to pre nás česť byť v spoločnosti tých najlepších!“