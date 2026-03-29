Láska im nevydržala: Rozchod šoubizového páru prišiel ako blesk z jasného neba!

BRATISLAVA – A rozprávke je koniec! Krásny pár šoubiznisu ohlásil rozchod – Kristína a Dušan už netvoria pár.
Kristína Vargová a Dušan Kajaba mali veľa spoločného. Kým sa spoznali v Love Islande, obaja účinkovali už predtým v zoznamovacích šou. Lásku však našli až v piatej sérii Love Islandu. Košičanka Kristína prišla hľadať ambiciózneho tmavovlasého muža, s ktorým by mohla zdieľať svoju energiu a optimizmus. A našla Dušana, s ktorým tvorili harmonický pár. Aktuálne však Kika zverejnila na svojom Instagrame video, ku ktorému pripísala iba jednu vetu: „Niekedy je láska aj o tom vedieť, kedy si pustiť ruky aj keď to bolí“. Pritom ešte pred pár týždňami zásobovali sledovateľov fotografiami, ktoré dokazovali ich lásku, šťastie a radosť zo spoločného života. Zrejme až časom sa dozvieme, čo rozdelilo zdravotnú sestru s milovaným mužom, zatiaľ sa pod príspevkom objavujú iba reakcie fanúšikov, ktorí im veľmi fandili. „To snáď nie je možné,“ napísala jedna za fanúšičiek a ďalšia dodala: „Prvý apríl je až v stredu! Nechce sa mi tomu veriť, tak som vám fandila.“