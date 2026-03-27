Stačil jediný bozk vo výťahu a bola svadba: Jana Nagyová však manželovi jednu vec dlho tajila!

BRATISLAVA - Herečka Jana Nagyová, hviezda filmu Šampión, prezradila pikantný príbeh o stretnutí s tretím manželom. Spoznala ho pri spoločnom stole s vtedajším manželom, osudový okamih nastal vo výťahu.
Herečka Jana Nagyová, ktorá aktuálne hviezdi vo filme Šampión o Ondrejovi Nepelovi, to vo vzťahoch nemala vždy jednoduché. Sympatická umelkyňa sa počas života vydala trikrát. Keď sa písal rok 1987, mala 27 rokov a celé Československo ju poznalo ako oslnivú princeznú Arabelu. Umelkyňa sa však zamilovala do Nemca. V časoch minulého režimu ale nemohla cestovať za svojou láskou. Preto stála pred zložitou križovatkou – zostať na Slovensku ako slobodná matka dvoch detí alebo odísť žiť do Nemecka. Cítila, že chce žiť pre rodinu...
To, čo nasledovalo potom, herečka rozhodne nečakala. „Skončil večierok a neviem, či môj vtedajší manžel už išiel skôr na izbu, ale zrazu sme sa ocitli s tým mojím terajším manželom sami vo výťahu... Pozeral sa na mňa. Ja som mala normálne triašku. On ma normálne hypnotizoval. Nemohla som povedať ani slovo. A už keď som chcela vystúpiť z výťahu, stiahol ma... V tom výťahu ma chytil a...“ rozpovedala príbeh vtedy vydatá herečka, ktorá takto spoznala tretieho manžela.
Jana Nagyová celé stretnutie s neznámym mužom znázornila priamo v šou Neskoro večer. S Petrom Marcinom nafingovala situáciu vo výťahu a... Prezradila aj to, čo svojmu manželovi dlho tajila. STVR odvysiela premiérovú epizódu relácie Neskoro večer už v piatok o 21.40 na Jednotke. Do štúdia v Mlynskej doline príde aj herec Štefan Martinovič a zakladateľ legendárnej skupiny Lojzo Tomáš Fabora.
