Moskva ukázala nečakaných hostí: Vojaci KĽDR po prvýkrát pochodovali na prehliadke ku Dňu víťazstva

MOSKVA - Severokórejskí vojaci pochodovali na prehliadke ku Dňu víťazstva, ktorá sa v sobotu konala v Moskve. Ide o prvý raz, čo sa vojaci KĽDR zúčastnili na tejto každoročnej prehliadke. Informuje o tom agentúra Jonhap.
Títo vojaci podľa záberov ruskej tlačovej agentúry TASS kráčali po Červenom námestí so severokórejskou vlajkou. Pri ich príchode na toto námestie ich potleskom vítal i severokórejský veľvyslanec v Rusku a ďalší predstavitelia. Severokórejský vodca Kim Čong-un v sobotu zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pri príležitosti osláv Dňa víťazstva a potvrdil záväzok Pchjongjangu prehlbovať vzťahy s Moskvou.
Kim vyjadril svoje „najúprimnejšie blahoželania“ pri príležitosti Dňa víťazstva a vyjadril spokojnosť so súčasnou „slávnou históriou nezávislosti, dôstojnosti, mieru a prosperity“, ktorú KĽDR a Rusko zdieľajú, informovala o tom severokórejská tlačová agentúra KCNA.
Pchjongjang po podpísaní dohody o vzájomnej obrane s Moskvou vyslal podľa dostupných informácií na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že pri bojoch zomrelo viac ako 6000 vojakov z KĽDR.