PS kritizuje zmluvu UCM v Trnave: Upozorňuje na väzby na ľudí blízkych Hlasu

TRNAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje zmluvu medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave a súkromnou firmou, ktorá sa týka budúceho nájmu budovy niekdajších parných kúpeľov, kam by sa mal presťahovať rektorát univerzity. Obchod sa podľa progresívcov dotýka viacerých firiem ľudí blízkych koaličnému Hlasu-SD. Strana Hlas-SD a ani súčasná rektorka univerzity Katarína Slobodová Nováková, ktorá zmluvu o budúcom nájme podpísala.
„Peniaze smerujú do firiem, ktoré sú blízke Hlasu. O tomto kroku nevedeli ani členovia akademického senátu, rektorka dokonca zmluvu ani včas nezverejnila. Tým však pravdepodobne spôsobila, že je neplatná,“ upozornila poslankyňa Národnej rady SR za PS Tina Gažovičová. Za 30 rokov nájmu by mala podľa zmluvnej dokumentácie zaplatiť univerzita súkromnému prenajímateľovi približne 21 miliónov eur. Progresívci v tejto súvislosti vyzvali rezort školstva na okamžité preverenie hospodárnosti týchto krokov.
Prípad sa týka budovy bývalých parných kúpeľov v Trnave, ktorú predtým vlastnila firma ŽOS Trade a v súčasnosti je v rukách spoločnosti K&K Real. Hoci bola zmluva medzi UCM a budúcim prenajímateľom uzavretá ešte v apríli 2025, v Centrálnom registri zmlúv prišlo k jej zverejneniu až v marci 2026. Zákonná lehota na zverejnenie je tri mesiace. Novozvolená rektorka univerzity Iveta Dirgová Luptáková si preto dala urobiť právnu analýzu týkajúcu sa platnosti tejto zmluvy.
„Dostala som odpoveď, že zmluva je neexistujúca, teda akoby sa nikdy neuzavrela, takže ani pojem neplatná nie je presný. Zálohu by mala druhá strana automaticky vrátiť. Aká bude skutočnosť, uvidíme s odstupom času,“ povedala. Poloha budovy bývalých parných kúpeľov je podľa Dirgovej Luptákovej nevyhovujúca a prispela by k decentralizácii budov, v ktorých UCM pôsobí. Poukázala aj na málo možností na parkovanie. „A, v neposlednom rade, bola to absolútne finančne nevýhodná zmluva pre UCM. Budem sa sústreďovať na zveľaďovanie vlastného majetku UCM,“ deklarovala.