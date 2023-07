Poštár Janko sa pustil do Zory Czoborovej: Ajaaj, bola to chyba… Verejné OSPRAVEDLNENIE!

Galéria fotiek (3) Ján Gordulič si verejne kopol do Zory Czoborovej!

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Šliapol vedľa! Ján Gordulič alias Poštár Janko (43) sa verejne obul do fitness trénerky Zory Czoborovej (56) za to, že zaparkovala na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím. Najprv ju zosmiešnil a potom... Priznal si chybu a verejne sa ospravedlnil!