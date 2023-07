Priznanie "poštára Janka": Depresie, alkohol... Problémy v manželstve!

Ján Gordulič už v minulosti priznal, že vyhľadal pomoc psychológa po smrti otca. Neskôr sa ešte rozišiel s partnerkou a uvedomil si, že má problém s alkoholom. Ten sa mu však ešte nepodarilo definitívne vyriešiť.

„Ja som začal na tú terapiu chodiť, lebo som reálne začal mať depresie, alkohol tam bol, všeličo... tak postupne oškrabávam tie vrstvy a riešim to inak,” povedal teraz Zuzane Hanzelovej v relácii Rozhovory ZKH na Tyršáku.

Jeho osobné problémy sa, samozrejme, odrazili aj na jeho manželstve. „Vzťahy mi to nabúravalo, s manželkou sme mali akoby nekomunikáciu. Mne to pomohlo, teraz po 8 rokoch máme najlepšie obdobie vo vzťahu,” prezradil Gordulič.

Aktuálne sa opäť pokúša nadobro odstrihnúť zo svojho života alkohol. „Už som mal dvakrát takú ročnú pauzu, teraz budem mať 5 mesiacov o pár dní. Tie prvé dva mesiace je to vždy najťažšie, prestal som chodiť s kamarátmi po večeroch do krčmy, stretával som sa poobede na káve. Treba na to myslieť, nejde to lusknutím prstov. Stiahol som si aplikáciu, ktorá ráta dni triezvosti a pomáha mi vidieť to. Teraz je to taký verejný prísľub, že už by som nechcel nikdy začať znovu piť,” vyhlásil pred kamerami a publikom na Tyršovom nábreží.

A zaspomínal si aj na svoje posledné opilecké chvíle. „Ja som sa opil na Valentína alebo deň pred Valentínom v meste, sedel som tam a videl som na sebe tie pohľady – vidíš na ľuďoch, že: Pozrite sa na toho Gorduliča, aký je ožratý. Toto bolo také strašné pre mňa, že som si to zapamätal a povedal som si, že už som starý na to, aby som sa takto strápňoval,” priznal.

V tejto fáze už na sedeniach s odborníkom nerieši, ako prekonať problémy, ale ako vylepšovať svoj život. „Teraz idem ďalej, už to nie je o tom, tie terapie, že nechcem sa mať tak strašne zle, ale chcem žiť život na čo najvyššom leveli,” uviedol s tým, že návštevy psychológa nepovažuje vôbec za hanbu.

„Mal som bývalú frajerku, ktorá mi povedala, že psychológ, to je zlyhanie. Chodíš k psychológovi? Zlyhal si, že si nevieš pomôcť sám. Vtedy som si uvedomil, že niektorí ľudia to môžu takto brať, ale ja to tak neberiem, mne to pomáha, sú to dobre investované peniaze. Chcem o tom asi aj hovoriť, že je to normálne a podľa mňa by to pomohlo viac ľuďom,” povedal s tým, že sa často stretáva aj medzi kamarátmi s tým, že si manželské páry medzi sebou nevedia vykomunikovať rôzne záležitosti a nehovoria spolu na rovinu.